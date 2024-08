Eterno Beiçola, Marcos Oliveira recebe ordem de despejo e deve deixar imóvel em 14 dias

Beiçola em 'A Grande Família', o ator Marcos Oliveira recebeu uma ordem de despejo e tem 14 dias para desocupar sua residência no RJ; entenda

Conhecido por dar vida ao personagem Beiçola em A Grande Família, o ator Marcos Oliveira está enfrentando uma situação delicada. Ele recebeu uma ordem de despejo e tem apenas 14 dias para desocupar sua residência no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Entenda os detalhes do caso.

Segundo informações fornecidas pelo portal LeoDias, os amigos do ator de 68 anos estão preocupados com sua situação. Ao retornar de uma gravação nesta sexta-feira, 23, ele foi surpreendido por um oficial de Justiça que entregou a documentação do despejo.

O ator está há quatro meses sem conseguir pagar o aluguel, no valor de R$ 3.500 reais, além de acumular despesas extras com a Justiça. Até o momento, ele ainda não encontrou um novo lugar para morar.

Ainda nesta sexta-feira, 23, Marcos usou as redes sociais para publicar um desabafo. “Apesar de toda dificuldade e tristeza, a arte ainda é o que me salva. Fotos de bastidores de Espectro; meu quinto filme este ano”, escreveu ele em seu perfil oficial no Instagram.

Vale ressaltar que seu trabalho mais recente na televisão foi uma participação na novela Poliana Moça, do SBT, em 2022. O artista ainda fez parte do longa Vidas Periféricas e, na semana passada, participou de uma ação beneficente no teatro para arrecadar suprimentos para o Retiro dos Artistas.

Entenda situação financeira de Marcos Oliveira

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola, no seriado A Grande Família, da TV Globo, tem enfrentado um novo problema financeiro. O artista confessou que estava passando fome e precisava da ajuda de fãs para conseguir se alimentar.

"Oi, gente, estou precisando muito de trabalho. Quero trabalhar porque preciso ter a minha dignidade de volta. Estou bem, melhorando [da cirurgia]. Estou sem comer desde ontem. Por favor, me ajude", disse ele, em seu recado.

Essa não é a primeira vez que o ator chama atenção ao fazer um desabafo em público sobre sua intimidade. Em outros momentos, ele confessou que passava por dificuldades por não conseguir novos trabalhos e também por não ter dinheiro. Entenda.