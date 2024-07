Márcia Fu passa mal e é levada às pressas para hospital

Ex-Fazenda Márcia Fu foi hospitalizada nesta segunda-feira, 25

Márcia Fu (55) passou mal na manhã desta segunda-feira, 29, e foi levada às pressas para um hospital em São Paulo. A CARAS Brasil apurou que ex-Fazenda teve uma crise de hérnia de disco e está neste momento recebendo atendimento médico.

A medalhista olímpica precisou cancelar compromissos de publicidade por conta do problema de saúde. Ela foi socorrida por sua equipe após apresentar fortes dores pelo corpo e desmaiar devido a crise. A chegada ao centro médico foi rápida.

Os médicos que atenderam a reporter do Tá na Hora, do SBT, optaram por realizar um procedimento que deve levar algumas horas para solucionar a dor.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Fu confirma. "A assessoria de informa que, Márcia teve na manhã de hoje uma complicação na coluna devido a três hernias de disco e por isso teve que ir ao hospital para tratamento da dor. Ela encontra-se bem e passa por um procedimento para melhora do quadro de crise", diz em nota.

Apesar do problema de saúde, Márcia Fu vive um bom momento na vida profissional. Recentemente, a famosa assinou contrato com a Record para o Canal da Fu, projeto voltado para o YouTube el que ela vai receber convidados para um bate-papo e experiência de maneira popular.

"Sendo bem sincera, eu tive algumas dificuldades e isso foi uma parte fundamental desse projeto. Ser apresentadora de um canal no YouTube é algo totalmente novo para mim.", contou ela em entrevista à CARAS Brasil.

No Portal R7, da Record, o Canal da Fu está com a programação dedicada aos Jogos Olímpicos de Paris. A ex-jogadora de vôlei está atenta a tudo o que acontece na competição intercional para simplificar o diálogo esportivo com o público.

"Foi um grande aprendizado me adaptar a essa nova forma de comunicação, mas agora estou amando tudo isso. Estou muito orgulhosa do que conseguimos até agora e animada para ver até onde podemos chegar", diz. "Posso adiantar que será um ano cheio de conteúdos incríveis e muitas risadas."