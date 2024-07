Desacordada? Márcia Fu teve problema de saúde: 'Está lúcida'

Ex-A Fazenda, Márcia Fu foi hospitalizada após uma crise de dor, que a deixou deitada no chão de sua casa, informou o programa Tá na Hora, do SBT

A ex-A Fazenda e ex-atleta Márcia Fu foi hospitalizada às pressas nesta segunda-feira, 29. Em reportagem no programa Tá na Hora, do SBT, a apresentadora Márcia Dantas contou aos telespectadores que a colega de trabalho foi encontrada desacordada em sua casa. Porém, um tempo depois, a comunicadora voltou a falar do assunto e desmentiu sobre o suposto desmaio de Fu.

Ela disse que Márcia foi encontrada deitada em sua casa pelo seu assessor de imprensa. Rapidamente, ele a levou ao hospital. Dantas contou que Fu passou mal por causa de uma crise de três hérnias de disco que ela possui na coluna.

“A dor foi tão forte ”, contou a apresentadora de TV. Márcia Fu foi hospitalizada para receber medicamentos para a dor, mas já recebeu alta hospitalar. O programa do SBT ainda informou que a estrela está acompanhada de sua equipe e bem assessorada neste momento.

O assessor de imprensa de Márcia Fu entrou ao vivo no programa Tá Na Hora para tranquilizar os fãs da atleta e informou que ela está em casa. "Ela está bem. Queria acalmar as pessoas. Hoje de manhã, ela tinha um compromisso marcado. Por conta disso, eu fui até a casa dela para fazer uma pergunta. E encontrei ela na cama com muitas dores. E ela pediu para que fosse levada ao médico. Ela não estava desacordada. O médico já encaminhou ela para fazer a infiltração na hérnia de disco. Ela já voltou para casa, está em repouso. Ela vai passar pelo procedimento na quinta-feira, que é um procedimento de infiltração. Ela está bem e até fazendo piada", contou Max.

Logo depois da exibição da reportagem no SBT, a assessoria de imprensa de Márcia Fu divulgou um comunicado oficial à imprensa, no qual informou que ela está sendo atendida no hospital. "A Assessoria de Imprensa de Márcia Fu informa que, na manhã desta segunda-feira (29), a apresentadora sofreu uma complicação na coluna devido a três hérnias de disco, um problema que surgiu recentemente. Por conta da intensidade da dor, ela foi encaminhada ao hospital onde recebeu cuidados médicos especializados. Atualmente, ela se encontra estável e será submetida a um procedimento para tratar a crise e melhorar seu quadro clínico. A equipe médica está monitorando sua condição e providenciando o tratamento adequado para sua recuperação. Agradecemos imensamente as mensagens de apoio e carinho recebidas. Em breve, forneceremos mais informações sobre seu estado de saúde", informaram.

Atualmente, a ex-atleta é repórter do programa Tá na Hora, que até exibiu, nesta segunda-feira, 29, uma matéria feita por ela no metrô de São Paulo.

Márcia Fu fala de sua intimidade

Sempre ousada em suas declarações, Márcia Fu surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação bem íntima sobre sua vida pessoal. Ela contou que está sem relações íntimas há muitos anos e que "não tem vontade".

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, para o Fofocalizando, a ex-jogadora de vôlei detalhou sua condição. "Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém", começou ela.

Ela também esclareceu há quanto tempo está sem transar. "A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora", completou.

Márcia Fu foi um dos destaques de A Fazenda. A ex-atleta medalhista olímpica terminou a competição em terceiro lugar e tem bombado assinando uma série de contratos publicitários.