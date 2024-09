Maíra Cardi desabafa após filha enfrentar problemas de saúde e divide detalhes da ‘maternidade real’ em suas redes sociais

Na madrugada desta terça-feira, 24, Maíra Cardi usou as redes sociais para desabafar após sua filha, Sophia Cardi Aguiar, de apenas cinco anos, enfrentar problemas de saúde. Em seu perfil, a coach fitness e influenciadora digital decidiu compartilhar detalhes da ‘maternidade real’ e revelou que a pequena estava passando mal.

Nos stories de seu Instagram, Maíra apareceu limpando o chão do quarto da filha após ela passar mal durante a noite. No vídeo, a influenciadora digital usa um pano para limpar o vômito da criança e mostra a realidade da maternidade: "Limpar vômito na madrugada. Maternidade REAL fora do Instagram", ela escreveu.

Na sequência, Maíra mostrou a filha fazendo inalação após o susto da madrugada. Embora não tenha revelado o diagnóstico, ela deixou claro que está ao lado da herdeira, que é fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Além disso, a menina também considera o padrasto Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, como seu pai.

Inclusive, Thiago se pronunciou após a decisão da enteada, que agora a considera sua filha, gerar polêmica nas redes sociais: “Faz tempo que não falo sobre isso, e sempre que posto alguma foto como essa, recebo uma tonelada de mensagens. Recebo mensagens de gente 'doída', dizendo que eu não sou o pai”, ele desabafou sobre os ataques.

“Recebo mensagens de gente amável, ficando feliz pelo amor que temos aqui em casa, e feliz por ela ter um pai em casa. Vou deixar claro mais uma vez, pra você entender meu posicionamento por aqui: Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim e por isso, assumo meu papel nessa família”, o Primo Rico declarou.

Por fim, Thiago reforçou seu compromisso na família: “Eu não 'gerei essa criança', mas desde que ela tem 4 anos, convivemos juntos 24 de cada 30 dias. Eu crio ela. Pago as contas. Pego na escola todo dia. Levo pro hospital. Durmo.. Brinco. Faço sacrifícios. Educo. Participo de reuniões no colégio. Eu decidi ser pai, e ela decidiu que eu sou”, ele declarou.

Arthur Aguiar relembra casamento com Maíra Cardi:

Arthur Aguiar abriu o coração ao recordar a grande polêmica em torno de seu antigo casamento com Maíra Cardi. A coach revelou publicamente em 2020 que foi traída diversas vezes durante o relacionamento com o artista. Agora, em entrevista ao podcast 'No Lucro', da CNN, ele revelou que o ocorrido afeta sua carreira artística nos dias de hoje.