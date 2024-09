O empresário Thiago Nigro decidiu falar sobre sua relação com Sophia Aguiar, de 5 anos, filha da coach Maíra Cardi e o ator Arthur Aguiar

O empresário Thiago Nigrodecidiu falar novamente sobre sua relação com Sophia Aguiar, de 5 anos, fruto do relacionamento entre a coach Maíra Cardi e o ator Arthur Aguiar. Ele compartilhou nos stories do Instagram um desabafo sobre seu papel na vida da pequena e rebateu as críticas por ser chamado de pai pela menina.

O padrasto dela, também conhecido como Primo Rico na internet, decidiu falar sobre o assunto após compatilhar uma imagem na qual Sophia aparece ao lado da mãe ao segurar um notebook com a mensagem “Papai, eu te amo” escrita em um fundo amarelo.

No desabafo, ele iniciou: "Faz tempo que não falo sobre isso, e sempre que posto alguma foto como essa, recebo uma tonelada de mensagens. Recebo mensagens de gente 'doída', dizendo que eu não sou o pai. E recebo mensagens de gente amável, ficando feliz pelo amor que temos aqui em casa, e feliz por ela ter um pai em casa. Vou deixar claro mais uma vez, pra você entender meu posicionamento por aqui".

"Eu não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi para viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família. O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente independentemente do que alguém ache ou deixe de achar. Durante as noites, quando acordamos 3 a 4 vezes para as necessidades noturnas da Sophia, no outro dia eu preciso acordar às 5 horas da manhã para ir ao escritório, eu decido apoiar e ajudar, ao invés de ser negligente como se nada estivesse acontecendo", continuou.

"Quando pego ela na escola, por volta das 18h, brincamos com o cachorro, barra, dança, jogamos videogame, pintamos, assistimos desenho e nada dessas coisas é mostrada por aqui, mas essa é minha rotina! A realidade é que as mães divorciadas e com filhos na maioria das vezes sofrem pelo preconceito dos homens com dificuldade de assumirem situações assim, e homens negligentes e irresponsáveis agem como se não fizessem parte dessa responsabilidade, assumida ao começar um relacionamento. Eu não sou – e nem serei – esse cara", enfatizou.

"E vale dizer que nada disso diminui o papel daqueles que são pais biológicos, e nem eles deixam de ser. Mas são 'também' – por mais que às vezes o ego possa doer, essa é a verdade nua e crua. Eu não 'gerei essa criança', mas desde que ela tem 4 anos, convivemos juntos 24 de cada 30 dias. Eu crio ela. Pago as contas. Pego na escola todo dia. Levo pro hospital. Durmo junto. Brinco. Faço sacrifícios. Educo. Participo de reuniões no colégio. Eu decidi ser pai, e ela decidiu que eu sou. E pronto", encerrou.

Veja os stories compartilhados:

Desabafo de Thiago Nigro (Reprodução/Instagram)

Sophia e Maíra Cardi (Reprodução/Instagram)