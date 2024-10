Maiara rompe o silêncio sobre suposta pausa na carreira para cuidar da saúde

Maiara vai pausar a carreira? Equipe da cantora quebra o silêncio sobre rumores de afastamento dos palcos para tratar depressão

Recentemente, passaram a circular rumores de que a cantora Maiara, dupla com Maraisa, estaria se afastando de sua carreira para cuidar de sua saúde. Nas redes sociais, portais de entretenimento afirmam que a sertaneja estaria em tratamento para depressão. Diante das especulações, a equipe da dupla se pronunciou e negou os boatos.

De acordo com os boatos, Maiara estaria pronta para deixar os palcos e seria acompanhada por uma equipe de especialistas médicos. No entanto, a assessoria da famosa não apenas desmentiu a história como também declarou que as notícias sobre o suposto afastamento são desrespeitosas, já que a famosa nunca deixou de cumprir sua agenda.

“A matéria publicada sobre a cantora Maiara [de que vai se afastar dos palcos] trata-se de fake news. A cantora segue sua carreira, como sempre fez, com responsabilidade e dedicação. Em mais de 15 anos de carreira, Maiara e sua irmã Maraisa sempre cumpriram seus compromissos profissionais”, os assessores informaram ao GShow.

“A dupla passou por muitos desafios na carreira e, por isso, sabe valorizar cada conquista como única. Falsas notícias são inadmissíveis, e é um dever combater este tipo de ação e coibir cada vez mais esses absurdos”, a equipe da cantora negou os boatos e reforçou que a artista segue nos palcos e deve cumprir a agenda de shows ao lado da irmã gêmea.

Vale lembrar que Maiara enfrenta especulações sobre sua saúde desde que perdeu 35 kg. Inclusive, a artista já se manifestou sobre os rumores e afirmou que seu emagrecimento foi saudável: "Tem que tomar cuidado. Eu tenho acompanhamento não só nutricional, mas também psicológico. Me cuido mentalmente”, ela afirmou ao Renato Sertanejeiro.

“Ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém vê meus exames, né?", disse Maiara, que considera os comentários negativos como inveja: “Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", opinou.

Maiara e Matheus Gabriel curtem férias em família:

Dupla de Maraisa no sertanejo, Maiara e Matheus Gabriel tem curtido momentos lado a lado após reatarem o relacionamento. Em fotos que circulam nas redes sociais, o casal foi visto curtindo férias em Orlando, ao lado de Maraisa, Fernando Mocó, a mãe Almira Henrique e outros familiares em um parque de diversões. As informações são do Portal LeoDias.