Mãe de Virginia Fonseca dá detalhes de seu diagnóstico: 'Foi apertando'

Após 15 dias de ter levado tombo no SBT, mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, dá detalhes de seu diagnóstico; veja

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, deu detalhes nesta quarta-feira, 07, do diagnóstico que obteve após procurar um hospital por sentir dores. Depois de 15 dias de ter protagonizado um tombo no cenário do Sabadou no SBT, a senhora resolveu procurar atendimento e acabou descobrindo que está com a costela fraturada.

Apesar de ter sido aconselhada desde o início, no ambulatório da emissora, a procurar um hospital, Margareth Serrão acreditou que estava tudo bem e que só havia perdido uma unha na ocasião. Contudo, a dor só foi piorando e ela acabou descobrindo que está com a fratura. Diante da situação, ela contou que terá que tomar alguns cuidados.

"Então gente, aquela queda que eu tive lá, no SBT, até que eu machuquei o dedo, apareceu depois, você sabe como é que é, né? Eu tava sentindo uma dorzinha, mas pra mim uma dorzinha que ia passar, porque aqui tava meio roxo, mas foi a pressão que eu fiz pra segurar no chão que aconteceu isso, eu não bati em nada", explicou o que houve.

"E aí eu fiquei com essa dorzinha, como eu não tinha batido em nada, fiquei com essa dorzinha achando que era por causa que tava inchado e tal e fiquei desde aquela época, só que a dor foi apertando, apertando, apertando, aí ontem eu resolvi ir no hospital pra ver o que quer era, fiz uma tomografia e deu uma fratura pequena no osso três da costela, o tratamento é: repouso, não fazer esforço, não pegar peso e tá melhorando", revelou para seus seguidores.

Ainda nesta terça-feira, 06, Margareth Serrão deixou Virginia em choque ao ao mudar alguns móveis de lugar da mansão. A mãe da influenciadora e Zé Felipe "irritaram" a famosa ao começarem a tirar os itens do local origanal, colocando em outros sem combinar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

