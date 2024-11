Mãe de Leo Zagueiro entra em coma e jogador faz apelo: 'Coração apertado'

O ex-jogador de futebol Leo Zagueiro contou que sua mãe está em coma após sofrer acidente e bater a cabeça e pediu orações dos internautas

O ex-jogador de futebol Leo Zagueirousou as redes sociais nesta sexta-feira, 22, para fazer um apelo. Em uma publicação no Instagram, ele contou que sua mãe está em coma após sofrer acidente e bater a cabeça e pediu orações dos internautas.

"Queridos amigos, venho aqui com o coração apertado pedir orações para minha mãe. Ela sofreu um acidente e bateu a cabeça, encontrando-se em coma no hospital. Cremos em um Deus que cura e assim como temos visto Ele curar a Camila, creio que Ele é capaz também de curar a minha mãe", iniciou ele, que compartilhou uma foto da mãe com as netas, Sofia, de quase 3 meses, e Bela, de 3 anos.

"Sabemos que há grande poder na oração dos justos e por isso mais uma vez, conto com a intercessão de vocês. Deus é Deus de milagres e cremos que testemunharemos mais um na nossa família Agradeço desde já pelas orações!", complementou ele.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Em orações. Jesus é o médico dos médicos. Ele irá restaurar a saúde de sua mamãe", disse uma. "Eu declaro cura e libertação em nome do Senhor Jesus sobre sua mãe. Fale com ela para convidar Jesus para ser Senhor e Salvador de sua vida, se tiver oportunidade e se ainda ela não tiver feito. Em coma, escuta. Eu já estive, irmão", testemunhou outra. "Orando e crendo! O nosso Deus tem poder!", escreveu uma terceira.

Jogador enfrentou outro período difícil recentemente

Recentemente, o jogador enfrentou outro período difícil em sua vida. Sua esposa, a cantora gospel Camila Campos, está em tratamento contra um câncer avançado de mama. Ela descobriu a doença em julho deste ano, quando estava na reta final de sua segunda gravidez.

Para iniciar o tratamento o mais rápido possível, Camila precisava dar à luz Sofia. A bebê nasceu saudável no fim do mesmo mês. No início de outubro, a cantora contou ao público, com muita alegria, que seu cabelo já estava crescendo novamente.

