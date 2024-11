Mãe de Isis Valverde reflete após luta contra o câncer: 'Grandes amigos sumiram'

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, compartilhou uma forte reflexão sobre o fim de seu tratamento contra o câncer de mama

Mãe da atriz Isis Valverde, a pedagoga Rosalba Nable compartilhou em suas redes sociais uma forte reflexão dias após o fim de seu tratamento contra o câncer de mama. Em maio deste ano, ela recebeu o diagnóstico da doença e já realizou todas as sessões de quimioterapia e radioterapia.

Por meio de seu Instagram oficial, Rosalba publicou uma foto em frente ao espelho para ilustrar o relato e contou que decidiu abordar o assunto pela última vez. De acordo com a mãe da artista, ela não costuma comentar acontecimentos do passado e, desta vez, não será diferente.

"Hoje, 15 dias após a última radioterapia posso dizer que cessaram os últimos resquícios cruéis de meus ciclos na luta contra o câncer. Declaro também que será a última vez em que tocarei nesse assunto. Sempre fui de não ficar remoendo o passado. E assim será agora também. De todas as coisas que deram errado na minha vida, eu dei certo. E não sou masoquista. Aconteceu. E passou. Está passando", iniciou Rosalba Nable.

"Sou uma sobrevivente do meu próprio caos. Restará apenas duas lições que retirei desse percurso. Se existem outras melhores e mais altruístas que essas, desculpa, não as vi. Nem verei. O assunto está encerrado. A primeira lição é que não sou culpada pela doença, nem merecedora do que me ocorreu. Não existe nenhum ensinamento para ser dado com uma enfermidade", continuou ela.

Em seguida, a mãe de Isis Valverde contou que, em meio ao momento delicado que enfrentava, 'grandes amigos' sumiram. "A segunda foi abrir os olhos para muitas coisas e pessoas e pude entender que o amor é muito mais que dizer que ama. 'Grandes amigos’, sumiram. Antigos ‘amigos’ reapareceram depois de 4, 7 anos de completa distância, tentando dizer o que nunca foi dito. Não vou ouvir. Agora não mais. Na verdade, as pessoas precisam entender que depois que você passa pelo seu pior momento sozinha, você não se importa mais com quem fica na sua vida", desabafou.

Por fim, Rosalba Nable ressaltou que recebeu todo apoio e carinho da família, que permaneceu ao seu lado desde o início de tudo. "Que orgulho ter pessoas de verdade em minha vida. Gratidão pela família maravilhosa que nunca soltou minha mão. Creiam que minha luta não foi uma escolha voluntária. Sou um ser humano agora quebrado por dentro, mas meu coração levará para sempre aqueles que estiveram ao meu lado nessa travessia pelo inferno", disse.

Isis Valverde se declara no aniversário da mãe

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable celebrou o aniversário de 61 anos em ótimas companhias! Após finalizar a última sessão de radioterapia ainda no dia 5 de novembro, ela encerrou o dia especial com um jantar ao lado de familiares e amigos em São Paulo.

Por meio das redes sociais, Isis compartilhou registros da comemoração, realizada em um restaurante. Em um dos cliques publicados pela famosa, ela filmou dona Rosalba em clima descontraído com os convidados e aproveitou o momento para se declarar à mãe; confira detalhes!

