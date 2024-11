Isis Valverde se declara no aniversário da mãe: 'Não sei viver sem você'

Após a última sessão de radioterapia, a mãe da atriz Isis Valverde celebrou o aniversário de 61 anos ao lado de familiares e amigos

Mãe da atriz Isis Valverde, Rosalba Nable celebrou o aniversário de 61 anos em ótimas companhias! Após finalizar a última sessão de radioterapia ainda na terça-feira, 5, ela encerrou o dia especial com um jantar ao lado de familiares e amigos em São Paulo.

Por meio das redes sociais, Isis compartilhou registros da comemoração, realizada em um restaurante. Em um dos cliques publicados pela famosa, ela filmou dona Rosalba em clima descontraído com os convidados e aproveitou o momento para se declarar à mãe.

"Parabéns, amor minha vida. Não sei viver sem você. Te amo", escreveu Isis Valverde na legenda da postagem. Esbanjando beleza e simpatia, Rosalba Nable não escondeu o sorriso ao perceber que a herdeira estava filmando a ocasião especial.

Mais cedo, a matriarca da família compartilhou em suas redes sociais um relato emocionante sobre o fim de seu tratamento contra o câncer de mama. Rosalba recebeu o diagnóstico da doença em junho deste ano e já realizou todas as sessões de quimioterapia e radioterapia.

"Acabou. Hoje foi o término da radioterapia e a mulher estranha, calada, triste e amargurada (e que é, certamente, uma versão minha que me era totalmente desconhecida, até então) decidiu me avisar que está se despedindo do meu corpo, ali na porta do hospital onde vivi um pesadelo", iniciou a mãe de Isis.

"Finalmente estou de alta a partir de agora e, pasmem, sim, é o meu aniversário e o término dos piores ciclos na minha luta contra o câncer (prosseguirei com o bloqueio hormonal por 10 anos). Estas duas datas eram totalmente improváveis de coincidir. Seria um sinal dos deuses, então? Brindemos assim, duplamente, meu 5 de novembro", escreveu dona Rosalba Nable em outro trecho.

Isis Valverde se delcara para a mãe - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosalba Nable (@rosalbanable)

Isis Valverde celebra vitória com a mãe, que luta contra o câncer

Recentemente, Isis Valverde usou suas redes sociais para celebrar uma conquista ao lado de sua mãe, a pedagoga Rosalba Nable, que enfrenta uma batalha contra o câncer de mama. Embora a atriz não tenha confirmado se a mãe alcançou a cura da doença, emocionou os seguidores ao afirmar que elas 'venceram' em uma homenagem.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Isis compartilhou uma selfie em que aparece posando no espelho ao lado de Rosalba. Na legenda, a atriz abriu o coração e celebrou uma vitória, sem se aprofundar nos detalhes: "Te amo, vencemos", ela escreveu e acrescentou emojis de coração, um trevo da sorte e uma garrafa de champanhe. Veja o registro!