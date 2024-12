Juliano Cazarré fala sobre a saúde da filha que está internada: 'Forte'

O ator Juliano Cazarré revela que a filha Maria Guilhermina ficará internada por mais alguns dias: ‘Ainda estão bem presentes’

O ator Juliano Cazarré atualizou os seguidores sobre o quadro de saúde da filha Maria Guilhermina, que foi internada no hospital novamente. A bebê vive com condições de saúde que exigem monitoramento frequente após nascer com uma anomalia no coração. Desta vez, ela foi internada na semana passada e ainda não tem previsão de alta.

O artista contou que a menina segue com infecções ativas em seu organismo e vai receber antibióticos por via intravenosa. "Estou em casa. Passei a noite com a Guigui no hospital. Ela dormiu bem, a noite toda, acho que estava com muito cansaço dos últimos dias, toda a aventura que foi de ser internada de novo. Muitos exames e tem que parar a alimentação dela para fazer os exames. Ela estava cansada e com fome. Quando ela recebeu a alimentação, ela dormiu bem a noite toda”, disse ele.

E completou: “Vieram alguns exames hoje de que as infecções e bactérias ainda estão bem presentes. Então Guigui vai precisar seguir mais alguns dias internada. Leticia está lá com ela agora. Ela vai fazer o acesso agora de tarde para receber os antibióticos de maneira intravenosa. Tem mais uns dias de hospital para a Guigui, mas ela é forte e eu conto com as orações de vocês por ela. Obrigado”.

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com a Anomalia de Ebstein, que é uma doença no coração e que foi diagnosticada ainda durante a gestação.

Maria Guilhermina - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano e Leticia Cazarré têm 6 filhos

O ator Juliano Cazarré abriu o coração ao falar sobre a grande parceria que possui com a esposa, a influenciadora digital e stylist Leticia Cazarré. No ar em 'Volta por Cima', da TV Globo, o artista ressaltou o quanto a companheira o apoia profissionalmente.

Juntos há mais de 13 anos, os dois são pais de seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 2, e Estêvão, de sete meses.

"É muito bom saber que posso contar com a Leticia para tudo. Dá um sossego saber que posso sair de casa e me dedicar ao meu trabalho porque os meus seis filhos vão ser bem cuidados. Isso me dá paz para trabalhar", declarou Cazarré.

Em seguida, ao ser questionado se o casal ainda planeja aumentar a família, o ator não esconde que existe, sim, a possibilidade da chegada de um sétimo herdeiro. "Sempre tem chance de vir mais um filho", afirmou ele, por fim.

