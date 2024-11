Durante o 'Papo de Segunda', João Vicente desabafou sobre a fase em que precisou de remédios para dormir e destacou os riscos da automedicação

Durante o Papo de Segunda, do GNT, João Vicente de Castro fez um desabafo sincero ao confessar período de vício em medicações por enfrentar dificuldades para dormir. O relato foi feito na edição da última segunda-feira, 11.

Com sinceridade, o ator contou que o excesso de trabalho o impedia de relaxar, mesmo após chegar em casa no fim do dia. "Eu me viciei em remédio para dormir quatro anos atrás. Sempre tive dificuldade para dormir. Entrei em uma onda de trabalho muito grande, que eu tinha pouco tempo para dormir, então eu tinha que dormir logo, os malefícios da automedicação", iniciou.

"Me viciei no remédio que destrói a memória, você não fica muito dono da sua consciência quando você está sob efeito dele e você desaprende a dormir. Dormir é processo, né? Quando você tem um botão que você toma e dorme, você desaprende. Consegui largar, mas é muito processo dificílimo", ressaltou João Vicente.

Na sequência, o artista detalhou como está atualmente. "Eu estou passando para outro [medicamento] muito mais leve, com menos dano à memória. Não se automediquem, psiquiatras estão aí para isso", aconselhou.

João Vicente de Castro revela que saiu de casa aos 13 anos

O ator e apresentador João Vicente de Castro falou um pouco sobre sua vida pessoal no programa ‘Papo de Segunda’, exibido no GNT, e relembrou o episódio em que saiu de casa. Com 13 anos à época, o artista revelou que a decisão de morar sozinho aconteceu devido a existência de conflitos com a mãe, Gilda Midani.

"Na época, eu e minha mãe não tínhamos uma relação muito boa, a gente não conseguia conviver muito bem", declarou ele. Apesar de não viver mais com a matriarca, João Vicente explicou que não passou a ser completamente independente, uma vez que permaneceu em outro imóvel da família.

"E aí eu fiquei morando em uma casa que era dela, mas sem ela. Obviamente, ela estava em volta, sabia o que estava acontecendo. Não era uma independência por completo", esclareceu o ator, ressaltando entender o privilégio da escolha.

"Quando eu conto isso, talvez possa ter alguma notinha de pena, mas eu acho espetacular! Primeiro pelo privilégio de estar morando sozinho no apartamento da minha mãe com tudo pago aos 13 anos. É preciso reconhecer", disse João Vicente de Castro.

Ao longo do assunto, o famoso ainda contou que, apesar de ter decidido sair de casa por não conviver bem com a mãe, ele se sentiu sozinho na nova residência em alguns momentos. "Mas eu lembro de sentir solidão, porque não estava muito preparado para sentir aquilo, mas eu lembro que eu me achava meio adulto naquela época. Não me via como uma criança abandonada", concluiu o ator.