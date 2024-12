Jejum intermitente de Carolina Dieckmann é saudável? Médica explica: 'Desde que'

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica o jejum intermitente e avalia o caso de Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann revelou que adotou o jejum intermitente de 24h para perder 8kg. O emagrecimento fez parte de sua preparação para interpretar duas novas personagens, que precisavam de uma aparência mais magra. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli explica sobre o assunto.

Carolina Dieckmann precisou passar pelo processo de emagrecimento para interpretar a protagonista do filme Descontrole, no qual vive uma mulher viciada em álcool e em crise. Assim, a atriz recorreu a um jejum de 24 horas.

Segundo a Dra. Cibele Spinelli o jejum intermitente não é um vilão, mas também não é uma solução milagrosa. Ele pode ser uma estratégia eficiente para a perda de peso e para melhorar a saúde metabólica, desde que seja bem orientado e realizado por pessoas que têm indicação.

"O jejum intermitente pode ser uma ferramenta eficiente para perda de peso e melhora da saúde, mas sua prática exige planejamento, equilíbrio e, principalmente, orientação de um profissional. No entanto, o jejum não é para todos e deve ser adaptado às necessidades de cada pessoa", explica.

Sobre a perda de peso da atriz, a nutróloga avalia: "Desde que seja feito com cuidado e orientação profissional, o jejum intermitente pode ser uma maneira saudável de perder peso. Estudos mostram que ele pode ser tão eficaz quanto uma dieta de restrição calórica contínua".

"No entanto, a perda de peso só será saudável se a pessoa garantir uma alimentação equilibrada durante as janelas de refeição, com boa oferta de nutrientes como fibras e proteínas. Caso contrário, há riscos de perda de massa muscular, falta de energia e desequilíbrios nutricionais", declara.

CONFIRA ALGUNS CUIDADOS NECESSÁRIOS DURANTE REALIZAÇÃO DO JEJUM:

Avalie se o jejum é indicado: consulte um médico ou nutricionista antes de começar;

Mantenha uma boa alimentação: durante as janelas de refeição, consuma alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais e cereais integrais, e boas fontes de proteínas, como carnes magras, ovos e leguminosas. Isso ajuda a manter a saciedade e fornece nutrientes essenciais.

Hidrate-se: beba bastante água durante o jejum para evitar desidratação.

Escolha o tipo de jejum certo para você: prefira estratégias que se adaptem ao seu estilo de vida, como limitar a alimentação a um período do dia (por exemplo, entre 12h e 20h).

Evite jejuns muito longos: eles podem causar fome extrema, irritabilidade e até descompensações metabólicas.

Monitore seu corpo: observe como se sente durante o jejum e ajuste, se necessário.

