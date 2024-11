Carolina Dieckmann fez dieta de 24 horas de jejum. Entenda como funciona

A atriz Carolina Dieckmann revelou que fez o jejum intermitente como meio para emagrecer para nova personagem no cinema. Nutricionista conta o que é

A atriz Carolina Dieckmann revelou que adotou o jejum intermitente de 24h para perder 8kg. O emagrecimento fez parte de sua preparação para interpretar duas novas personagens, que precisavam de uma aparência mais magra.

A nutricionista do portal LeoDias, Adriane Dias, afirmou que o método é válido, mas não milagroso. A escolha entre ele e outras estratégias, como o déficit calórico contínuo, deve levar em conta o que melhor se adapta ao estilo de vida da pessoa, garantindo sustentabilidade e bem-estar.

O que é o jejum interminente?

O jejum intermitente consiste em alternar períodos de alimentação com períodos sem ingerir alimentos. Existem diferentes protocolos, sendo os mais comuns:

12/12: 12 horas de jejum e 12 horas de alimentação;

16/8: 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação;

24h: 24 horas completas sem ingerir calorias, realizado uma

ou duas vezes por semana;

ou duas vezes por semana; 48h ou mais: jejum prolongado, com acompanhamento médico rigoroso.

Durante o período de jejum, apenas bebidas sem calorias como água, chá, café sem açúcar e eletrólitos são permitidos. Qualquer alimento ou bebida que tenha calorias quebra o estado de jejum. No método de 24h, escolhido por Dieckmann, é aconselhável que ela consuma água, chás, cafés e eletrólitos, principalmente água e eletrólitos para não vir a desidratar.

O jejum intermitente pode promover perda de peso inicial significativa, mas grande parte dessa perda ocorre devido à eliminação de água e glicogênio, e não de gordura. Estudos mostram que o jejum não apresenta vantagens superiores em comparação com o déficit calórico contínuo. Ambos resultam em reduções semelhantes de peso e gordura corporal, desde que as calorias consumidas sejam controladas.

Pesquisas recentes, incluindo um estudo publicado no New England Journal of Medicine, compararam o jejum intermitente e dietas tradicionais de restrição calórica. Os resultados indicaram que a perda de peso nos dois grupos foi semelhante, reforçando que a eficácia do jejum na perda de peso está mais associada à restrição calórica geral do que ao jejum em si.

É fundamental adaptar a estratégia à rotina individual, considerando preferências alimentares, histórico de saúde e tolerância ao jejum. Além disso, supervisão profissional de um nutricionista ajuda a prevenir efeitos colaterais como fraqueza, enjoos e compulsão alimentar.

Críticas à Dieckmann

Nessa quinta-feira, 28, a artista exibiu o corpo ao aparecer de biquíni de oncinha na beira da piscina em dia de calor no Rio de Janeiro. “O sol veio com força, né?”, escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, muitos internautas deixaram elogios à atriz. No entanto, opiniões negativas também chamaram a atenção. “Acho que está emagrecendo demais”, “Rosto lindo, mas está excessivamente magra. Só osso. Não gostei”,“Só restou o rosto. Essa era do Ozempic está destruindo as pessoas”, foram alguns dos comentários na publicação.

Confira, abaixo, as imagens:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Diante das críticas, Dieckmann publicou alguns stories sobre o seu corpo. “Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito saudável, muito feliz. Nem sei se quando eu acabar de filmar o filme que estou filmando vou querer mudar meu corpo porque estou me sentindo muito bem, cheio de músculos e de energia”, iniciou.

“Estou com muita energia para fazer um filme que tenho que trabalhar muito, me esforçar muito. Se eu estivesse doente não estaria sendo capaz de fazer isso. Então, parem!”, exclamou.

“Ontem, inclusive, eu vi um vídeo da Giovanna Ewbank falando sobre isso. Ou seja, não é só comigo, né? É com todo mundo! Vocês encontram maneiras de criticar, julgar e ver defeito em todo mundo. Para quê?”, questionou.

“Tem tanto problema no mundo, tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando da nossa oração. Pessoas que estão doentes e precisam da nossa oração e cuidado. Aí vocês ficam inventando doença onde não tem. Para com isso. Está tudo certo comigo. Eu estou muito feliz, não só com a minha vida, mas também com o meu corpo. Estou me amando muito. Então, está tudo certo!”, concluiu.