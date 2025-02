Em tratamento contra o câncer, Isabel Veloso revela se planeja ter mais filhos

Mãe do pequeno Arthur, a influencer Isabel Veloso falou sobre a possibilidade de aumentar a família após a chegada do bebê

A influenciadora Isabel Veloso separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. A jovem é mãe do pequeno Arthur, de quase 2 meses de vida, fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

Ao longo do bate-papo com os internautas, Isabel foi questionada se o casal possui planos de aumentar a família em breve. A influenciadora, então, explicou que, apesar de desejar ser mãe novamente, o tratamento contra o câncer a impede.

Por questões de saúde, a jovem contou que não pretende engravidar outra vez. Na última semana, Isabel Veloso precisou ficar alguns dias internada em um hospital em Santa Catarina após retomar as medicações.

"É mais uma questão de senso. Eu tive o Arthur já. Minha vontade, na realidade, sempre foi ter mais de um filho, queria ter dois ou três, sempre falei isso com o Lucas, era a vontade dele também. Mas, assim, eu não posso simplesmente fazer um monte de filho e que se dane tudo, até porque agora eu faço um tratamento", disse ela.

"Não tem nem possibilidade de eu engravidar fazendo esse tratamento. Eu e o Lucas também não temos planos de ter outro filho no momento, então, só se por um milagre eu não fizesse mais esse tratamento e engravidasse. E mesmo assim seria muito arriscado por conta da refratariedade que é minha doença, que sempre resiste aos tratamentos que eu faço", continuou.

Por fim, reforçou que, por enquanto, não planeja a vinda de mais herdeiros: "Fica só na vontade mesmo, está ótimo só o Arthur, que já era um sonho, muito sonhado mesmo, e conseguimos o milagre. A gente pensa mas não temos planos no momento, por questão de senso", concluiu a influenciadora.

Isabel Veloso fala de expectativa de vida

Em suas redes sociais, Isabel Veloso aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores. A digital influencer luta contra um Linfoma de Hodgkin e a doença piorou durante sua gravidez. Ela é mãe de Arthur, que veio ao mundo no final de 2024, fruto do seu casamento com Lucas Borbas.

A famosa relembrou a época em que desistiu do tratamento. "Quando eu tinha desistido do tratamento, eles me deram seis meses de vida. Agora, fazendo o tratamento e controlando a doença é muito imprevisível. É mais uma questão de analisar se o tratamento vai conter a doença. Eu tinha desistido do tratamento porque eu tive uma reação extremamente grave com a medicação que eu usei no início do ano passado. Era uma imunoterapia assim como essa que eu estou fazendo agora e na primeira aplicação, eu tive muita dor em um nível insuportável. Eu tomava muita morfina, eu era praticamente dopada. Era muita dor que eu sentia e eu não queria mais sentir essa dor", disse ela.

