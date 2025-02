Isabel Veloso dá entrada em hospital com urgência: 'Dores e asfixia'

Em luta contra o câncer, a influencer Isabel Veloso teve seu quadro de saúde atualizado pelo marido após ser encaminhada a um hospital

A influenciadora digital Isabel Veloso teve seu quadro de saúde atualizado nesta quarta-feira, 4, através do marido, Lucas Borbas. A jovem de 18 anos, que luta contra um câncer, deu entrada em um hospital no dia anterior após sentir dores e dificuldades para respirar.

Em conversa com o site 'Quem', Lucas contou detalhes do ocorrido e explicou como a companheira está atualmente. "Isabel foi encaminhada ontem com urgência ao hospital por conta de fortes dores entre o diafragma e estômago. Essa dor irradiava até o pulmão fazendo que a mesma ficasse sem respirar", disse.

Em seguida, Lucas Borbas explicou que Isabel Veloso ainda não conseguiu a liberação via judicial de uma medicação para retomar seu tratamento contra o câncer. "Por não liberarem o medicamento, o tumor da Isabel se expande rapidamente causando essas dores e asfixia", declarou ele.

Recentemente, a influenciadora, que deu à luz Arthur em dezembro de 2024, contou aos seguidores que ainda não havia voltado com o tratamento para a doença devido a falta de aprovação do medicamento. "Já foi emitido laudo de emergência, só que infelizmente eu preciso da assinatura de uma juíza aqui da minha cidade para conseguir a medicação. E eu não consigo porque ela nem sequer olhou os papéis", contou.

Além disso, Isabel Veloso também relatou piora em seu quadro de saúde com o surgimento de novos nódulos. "Desde que Arthur nasceu, tive piora, teve surgimento de novos nódulos no outro pulmão. Eu tinha no direito e agora estou com nódulos no esquerdo também", desabafou ela.

Isabel Veloso dá entrada em hospital - Reprodução/Instagram

Isabel Veloso esclarece rotina de amamentação

A influenciadora digital Isabel Veloso decidiu esclarecer para os seus mais de três milhões de seguidores sobre o processo de amamentação do primogênito, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas. A jovem, que é diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável, explicou que está há um tempo sem fazer quimioterapia e, por isso, foi liberada de amamentar o filho, de quase um mês; confira detalhes!

