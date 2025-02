Isabel Veloso se sente mais forte para o tratamento após nascimento do filho

Boas notícias! Isabel Veloso confessou melhora emocional para retomar o tratamento após a chegada do filho: "Momento muito esperado"

No último domingo, 2, Isabel Veloso usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua saúde. Nos Stories do Instagram, a influenciadora revelou que se sente mais forte para retomar o tratamento contra o câncer após o nascimento do filho, Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas.

Durante o desabafo, Isabel demonstrou otimismo e afirmou estar confiante na regressão da doença. “Saber que eu vou fazer tratamento agora… vai me dar um pouquinho mais de disposição e tudo mais. Vai ajudar a regredir a doença, assim eu espero, pelo menos os nódulos dos pulmões, é muito difícil”, iniciou.

“Qualquer coisa que eu tiver que passar, eu passo... Eu faço o que for possível só para ficar do lado dele [Arthur]. Foi um momento muito esperado. Estou me sentindo muito bem e estou me sentindo muito mulher de ter ele aqui comigo, de estar essa fase da maternidade. Estar vivendo totalmente com ele, com a responsabilidade só minha e do meu esposo é diferente”, declarou a mamãe coruja.

Isabel Veloso explica demora para retomar tratamento contra o câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 30, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de seu atual estado de saúde. A jovem de 18 anos deu à luz recentemente a Arthur, seu primeiro filho, mas ainda não retomou seu tratamento contra o câncer.

Em seus stories no Instagram, Isabel explicou o motivo da demora para voltar a tomar medicações. De acordo com a influenciadora, ela precisa de uma autorização judicial para conseguir o remédio que necessita.

A jovem ainda contou que entrou com processo para ter acesso ao medicamento antes mesmo do nascimento do filho, em dezembro de 2024, mas até agora não teve retorno. "É uma medicação extremamente cara, e eu não sou rica, não tenho condições de pagar meu tratamento", relatou.

"Meu tratamento sempre foi no SUS. Depender de alguns órgãos [públicos], às vezes, é muito ruim. Já foi emitido laudo de emergência, só que infelizmente eu preciso da assinatura de uma juíza aqui da minha cidade para conseguir a medicação. E eu não consigo porque ela nem sequer olhou os papéis", continuou.

Por fim, Isabel Veloso fez um desabafo a respeito da situação. "Não é só comigo. Tem milhares de outras pessoas que dependem de medicações e infelizmente é uma burocracia para ser liberado. São pessoas as vezes que precisam mais do que eu e não tem a medicação porque existem pessoas em órgãos liderando certos cargos que não tem empatia nenhuma. Realmente é muito difícil", concluiu.

