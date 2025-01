Isabel Veloso relata piora do câncer e revela surgimento de novos nódulos

A influenciadora Isabel Veloso explicou que seu quadro de saúde piorou após dar à luz seu primeiro filho: 'Não está legal'

A influenciadora digital Isabel Veloso separou um tempo na noite de quinta-feira, 30, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de seu estado de saúde. Ela, que luta contra um câncer, revelou que teve uma piora em seu quadro após o nascimento do primeiro filho, Arthur.

O assunto foi abordado por Isabel após um seguir questionar quais os próximos passos do tratamento agora que ela já deu à luz. "Depois que Arthur nasceu, já fiz dois raio x pra ver meu pulmão e o tumor que tenho no mediastino. E assim, não está legal. Desde que Arthur nasceu, tive piora, teve surgimento de novos nódulos no outro pulmão. Eu tinha no direito e agora estou com nódulos no esquerdo também", disse.

"Está realmente difícil. Às vezes vou falar com vocês e me seguro pra não tossir, é difícil pra eu falar", completou ela. Em seguida, a influenciadora digital explicou que depende de uma medicação com autorização via judicial e, por isso, ainda não deu seguimento ao tratamento contra a doença.

"É uma medicação extremamente cara, e eu não sou rica, não tenho condições de pagar meu tratamento. Preciso da assinatura de uma juíza aqui da minha cidade para conseguir a medicação", finalizou Isabel Veloso.

Para quem não sabe, a jovem, de 18 anos atualmente, foi diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin incurável aos 15 anos e, nos últimos tempos, revelou o avanço da doença em seus pulmões. Isabel precisou dar à luz Arthur de forma prematura para que sua saúde não se deteriorasse.

O bebê, fruto de seu casamento com Lucas Borbas, recebeu alta hospitalar após um mês do nascimento e já está em casa com a família. Recentemente, o casal mostrou aos seguidores pela primeira vez o rostinho do pequeno.

Isabel Veloso esclarece rotina de amamentação

A influenciadora digital Isabel Veloso decidiu esclarecer para os seus mais de três milhões de seguidores sobre o processo de amamentação do primogênito, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas Borbas. A jovem, que é diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin incurável, explicou que está há um tempo sem fazer quimioterapia e, por isso, foi liberada de amamentar o filho, de quase um mês; confira detalhes!

