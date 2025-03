Beto Barbosa atualiza quadro de saúde após realizar cirurgia complexa

Ainda internado, o cantor Beto Barbosa falou sobre sua recuperação após passar por uma cirurgia na última semana: 'Outra pessoa'

O cantor Beto Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 31, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Na última semana, o artista realizou uma cirurgia complexa para retirada de quatro hérnias abdominais com colocação de tela .

Em recuperação, Beto, que segue internado em um hospital, contou que está bem e se sente até 'outra pessoa' após o procedimento. O famoso ainda detalhou como tem sido o pós-operatório.

"Dormi mais ou menos. Mas hoje é o quinto dia da minha cirurgia. Acredito até que terei alta hoje. Vou começar a movimentar o corpo. Estou vivo, graças a Deus. Daqui a 30 dias, vou estar firme e forte. Estou me sentindo outra pessoa depois de tirar todo esse peso da barriga", declarou ele em um vídeo.

"Essas hérnias me incomodavam muito, eu quase não conseguia trabalhar direito. Agora já me sinto uma outra pessoa e estou bem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um beijo", completou Beto Barbosa.

Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao cantor desejando uma boa recuperação. "Deus abençoe a sua recuperação, rei", escreveu o cantor Biel. "Melhoras! Em orações pela sua saúde", disse um fã. "Se cuide e volte logo", falou outro.

Beto Barbosa colocou stent no coração após se curar do câncer

Após vencer um câncer de bexiga e próstata em fevereiro de 2024, Beto Barbosa revelou que precisou colocar um stent no coração após ter as 'artérias comprometidas'. O cantor deu a declaração durante participação no Encontro com Patrícia Poeta em abril do mesmo ano.

"Eu sofri muito com essa doença. É uma doença de alto impacto e você precisa abrir mão de muita coisa. Quando eu peguei o câncer, o médico falou: Você fuma? Então realmente foi por conta do cigarro. Muitas coisas que eu tive na minha saúde durante o tempo por conta do cigarro", iniciou o artista.

“Eu fumei desde os 15 anos. Até coloquei um stent no meu coração agora em março [de 2024]. E sem sentir nada. Fui fazer exames de rotina e estava com as artérias comprometidas", completou. Vale lembrar que o famoso foi diagnosticado com a doença em 2018 e passou por um tratamento intensivo em 2019, quando ficou internado por oito meses. Já curado, Beto relata que passou a enxergar a vida com outros olhos.

