Irmão de Zezé Di Camargo e Luciano recebe alta hospital. Saiba o que aconteceu

Irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, Welington Camargo já recebeu alta hospitalar após ficar internado por dois dias em São Paulo

O cantor gospel Welington Camargo, que é irmão dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 3. Ele ficou internado por cerca de dois dias em um hospital de São Paulo após ter sido diagnosticado com trombose na perna.

Durante a internação, Camargo passou por exames e os médicos constataram que ele não precisava de cirurgia. Assim, ele recebeu alta para seguir com a recuperação em casa.

“Informamos que o cantor gospel Welington Camargo passou por exames médicos e foi diagnosticado com trombose na perna. Após avaliação, os médicos decidiram que, por enquanto, não será necessária a realização de cirurgia. Welington seguirá o tratamento apenas com medicação e, segundo a equipe médica, receberá alta nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Agradecemos a todos que têm enviado mensagens de apoio e carinho durante este período. Welington está otimista e se recuperando bem”, informaram.

Wellington Camargo tem 51 anos e é cantor gospel. Ele teve poliomielite na infância e usa cadeira de rodas para se movimentar. Vale lembrar que, em 1999, Wellington foi vítima de um sequestro. Ele ficou mais de 90 dias em um cativeiro em Goiás e teve uma parte da orelha cortada. Hoje em dia, ele leva uma vida normal com a sua família.

