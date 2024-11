Influencer Mica Rocha passa por cirurgia e explica o que aconteceu

A influenciadora digital e empresária Mica Rocha aparece em hospital e revela o motivo para ter sido internada às pressas: 'Não desejo para ninguém'

A influenciadora digital e empresária Mica Rocha foi internada em um hospital de São Paulo ao levar um susto com sua saúde. Ela contou que teve uma crise renal e precisou passar por cirurgia. Apesar do procedimento cirúrgico de emergência, ela está bem e já teve alta.

Nos stories do Instagram, Mica contou que tinha pedras nos rins e precisou realizar a cirurgia para limpeza do órgão. "Eu estou bem. Eu estava com dores abdominais, eu até achei que era algo gastro, porque era na frente, perto da costela. Só que eu descobri que não... que era pedra nos rins”, disse ela.

E esta não foi a primeira vez que ela teve este problema. "Quando eu tive no passado, que eu coloquei o duplo J, o meu médico falou que tinha bastante pedra do lado esquerdo e que teria que tirar. Tem gente que tem que tem que tirar e gente que pode deixar, eu deixei e elas se mexeram. Eu tirei as pedras, limpei, e a pedra tinha 1.2 cm. A maior pedra que eu já fiz”, afirmou ela.

Agora, a influencer vai investigar o motivo de ter tantas pedras. "O meu médico vai investigar por que eu acumulo pedra, é genético, minha irmã tinha, a minha irmã tinha bastante. Mas pode fazer exame e saber por que forma as pedras”, afirmou ela, e completou: “A dor da crise renal é algo eu não desejo para ninguém”.

