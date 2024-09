Flavia Pavanelli lutou para acabar com as espinhas; médica explica tratamento

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica sobre tratamentos para espinhas; como Flavia Pavanelli enfrentou

A influenciadora Flavia Pavanelli (26) nunca escondeu de ninguém que travou uma longa batalha para acabar com as espinas. Antes de iniciar o tratamento com roacutan, ela confessou que tentou diversas formas de terapias para enfrentar esses problemas. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf explica sobre tratamentos caseiros no combate as espinhas.

Segundo a especialista, tudo que é feito com exagero ou é feito de forma errada não só piora o quadro de acne como pode agredir a pele e perpetuá-lo por mais tempo. Por isso, é necessária uma avaliação com o especialista.

"O gelo neste caso ajuda a diminuir a inflamação pela vasoconstrição que ele provoca, diminuindo o calor, inchaço e vermelhidão. Porém, não pode ser colocado de forma contínua para que não queime a pele", avalia.

A Dra Luciana analisa algumas formas de tratamento caseiros contra as espinhas e menciona que são métodos que ajudam no combate da acne, mas que precisam ser orientas por um especialista que vai acompanhar o quadro.

"O café ou seus grãos ajudam como uma espécie de esfoliante e auxiliando na eliminação do excesso de camada de células mortas que produzimos para combater o excesso de oleosidade. A babosa ajuda na diminuição da inflamação e dor, agindo como um leve calmante e hidratante", explica.

"Há produtos hoje no mercado acessíveis e que contenham os princípios ativos mais adequados para pele oleosa e acneica para toda a população. As receitas caseiras existem e funcionam desde que elas sejam bem orientadas de como serem aplicadas e é uma opção para auxiliar na diminuição do quadro de acne", complementa.

ESPINHAS EM ADULTOS O QUE FAZER?

Ana Hickmann (43) é uma das celebridades que já falou sobre a acne. Ela, que já afirmou ter ficado feliz com sua pele apenas aos 33 anos, contou ter enfrentado as espinhas após a gravidez de Alezinho (10). "Elas eram mais difíceis de sair e percebi que o problema nunca tinha acabado", disse, em um evento em São Paulo.

A dermatologista Luciana Maluf explica que a acne pode sim surgir na pele de adultos, como foi o caso de Ana Hickmann . A especialista diz que existem algumas causas para o quadro surgir ou, até mesmo, piorar caso a pessoa já tenha sofrido com espinhas. Confira relato completo.

