Filho de Marília Gabriela revela diagnóstico de transtorno raro

Filho de Marília Gabriela, o ator Theodoro Cochrane revela como descobriu um transtorno raro após abandonar vício e investir na terapia

O ator Theodoro Cochrane, que é um dos filhos da apresentadora Marília Gabriela, surpreendeu ao contar que recebeu o diagnóstico de um transtorno raro há pouco tempo. Em participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, ele disse que tem ciclotimia .

Este problema de saúde é raro e causa alterações de humor na pessoa. Ele disse que foi diagnosticado depois de abandonar um vício, mas se cuida com terapia e medicamentos.

"Eu parei [com as drogas] e começou a abstinência. Juntou com o luto, com o desemprego, com a minha mãe, com a distância do meu namorado... Eu estava três meses sem beber e usar nenhuma droga quando chegamos a um diagnóstico. Meu terapeuta disse que eu tinha ciclotimia, e, a partir daí, comecei a tomar o medicamento certo e fazer a terapia encaminhada para isso. Um bom diagnóstico é salvador", afirmou ele.

E completou: "É uma merda ser um bêbado ótimo porque todo mundo te adora, você não fica violento... Só que durante a semana eu ficava muito deprimido. Meu namorado dizia que não era justo. Que na sexta-feira e no sábado, eu era maravilhoso, meus amigos me amavam. Mas na terça eu queria matá-lo e na quarta-feira, eu queria me matar".

Pedro Bial se emociona em conversa com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Recentemente, Pedro Bial se emocionou durante bate-papo com Marília Gabriela e o filho dela, Theodoro Cochrane. Durante o papo, no programa Conversa com Bial, da Globo, a jornalista e apresentadora falou sobre o amadurecimento do caçula, de 45 anos.

"Ele é mesmo uma fortaleza. Eu, a essa altura do campeonato, me sinto muito protegida, tendo o Theodoro por perto. Ele é uma pessoa muito forte e acho que isso é, essencialmente, mérito dele. Ele se formou dessa maneira, foi se constituindo dessa forma e com essa força", elogiou ela.

"Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", reagiu Bial, entre lágrimas a Theodoro.