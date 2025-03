Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar é levada ao médico com 'dores no coração'

A coach Maíra Cardi revelou que levou a filha caçula ao médico para realizar uma bateria de exames após queixas da pequena

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi dividiu com o público uma questão envolvendo a saúde da filha caçula, Sophia Cardi, de 5 anos. A pequena, fruto de seu antigo casamento com o ator Arthur Aguiar, foi levada ao médico na terça-feira, 18, após se queixar de 'dores no coração'.

Por meio das redes sociais, Maíra contou que o profissional de saúde pediu uma bateria de exames, incluindo um eletrocardiograma, para verificar a situação. "Hoje é dia de exame e a Sophia disse que está com dor no coração. Desde pequena que ela tem essa dor no coração", iniciou ela.

"E a gente chegou de viagem e ela disse que sentia como se fosse um chute no coração e na costela e aí nosso médico pediu pra fazer uma bateria de exames porque a dor começou a descer pra perna, que estava ardendo, doendo e o pé ficava dormente", explicou a famosa.

Maíra ainda contou que passaria o dia no hospital para investigar o que estaria causando dores na filha. "Então, a gente vai passar o dia nessa bateria de exames. O primeiro foi [exame] de sangue e teve um chororô, mas passou. Agora a gente vai fazer os outros. Ela ganhou esse certificado e coragem", relatou a coach, mostrando o 'documento'.

A famosa ainda ressaltou que sempre conversa com a filha para que ela consiga manter a calma durante a realização dos exames. Por fim, Maíra Cardi contou que um 'buraquinho' - conhecido popularmente como sopro - foi encontrado e, agora, os médicos devem investigar se Sophia precisará realizar alguma cirurgia no coração.

Maíra Cardi revela problema de saúde após sofrer aborto espontâneo

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que está em tratamento contra um problema de saúde após sofrer um aborto espontâneo. Ela perdeu um bebê há poucas semanas depois de engravidar aos 41 anos em seu casamento com o empresário Thiago Nigro. Então, a artista descobriu uma anemia profunda.

Cardi disse que a anemia ficou mais intensa depois do aborto por causa da perda de sangue e nutrientes. Com isso, ela está em acompanhamento médico para se recuperar da condição e estar forte para tentar engravidar novamente. Assim, ela faz reposição de nutrientes e vitaminas por três meses para tentar engravidar por meio da fertilização in vitro em breve; confira mais detalhes!

