Após perder 80kg, Jojo Todynho exibe nova forma dançando de top e legging

A influencer Jojo Todynho mostra a silhueta nesta terça-feira, 25, antes de fazer treino pesado em meio às críticas sobre o seu emagrecimento

A cantora Jojo Todynho, de 28 anos, surgiu animada na manhã desta terça-feira, 25, e exibiu o requebrado por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram. A influencer, que perdeu cerca de 80kg, mostrou a silhueta ao aparecer usando uma calça legging justa e um top .

"Bom dia, bom dia, bom dia", saudou no registro.

Jojo Todynho enfrenta um longo processo de emagrecimento desde 2023. Além de submeter-se a uma cirurgia bariátrica, ela se dedicou a uma intensa rotina de exercícios físicos, à reeducação alimentar e realizou também algumas cirurgias plásticas.

Confira:

Jojo Todynho surge dançando na manhã desta terça-feira, 25 pic.twitter.com/FQm854H57n — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 25, 2025

Barriga reta

Logo após o registro animado, Jojo seguiu para a academia e mostrou mais de sua nova forma. Isso porque a famosa apareceu com roupa justa enquanto fazia o treino na academia e um detalhe chamou a atenção: a barriga reta.

Nas novas imagens, a estrela surgiu com look preto justíssimo e deixou a barriga reta à mostra durante os exercícios.

Nesta semana, Jojo Todynho rebateu críticas de que só teria emagrecido porque tem dinheiro. "Vamos 'segundar' no papo reto? Toda vez que eu boto um vídeo de incentivo para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para pensar no futuro, estudar. [As pessoas falam]: 'Com dinheiro é mole'. O dinheiro é maravilhoso, ele ajuda em muita coisa, sem hipocrisia, mas você também tem que querer essa mudança", começou. Confira!

Leia também: Jojo Todynho comenta sobre resultado da cirurgia das pernas: 'Incrível'