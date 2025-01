Especialista explica crise de ansiedade de Diego Hypolito no BBB 25: 'Pressão emocional'

Após formação do último paredão, Diego Hypolito passou por uma crise de ansiedade no BBB 25; entenda o que aconteceu com o ex-atleta

O ex-ginasta Diego Hypolito (38), que está emparedado junto com a irmã, Daniele (40), precisou de atendimento médico no confessionário do BBB 25 após a formação do paredão realizada na noite de domingo, 26. Com crise de ansiedade, o brother recebeu ajuda dos demais colegas de confinamento até o local onde foi socorrido por profissionais. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Aline Saramago explica o que aconteceu com o participante.

Diego Hypolito recebeu atendimento e foi medicado, assim que apresentou melhora, foi liberado pela produção para retornar a casa. O ex-atleta teve uma crise de ansiedade após a segunda formação do paredão.

Segundo a psicóloga Aline Saramago, um evento específico que engatilha uma percepção de perigo, havendo uma descarga de cortisol e adrenalina, por exemplo, pode ser gatilho para desencadear uma crise de ansiedade, como ocorreu com Diego Hypolito.

"Pode acontecer quando a pessoa se recorda de algo que já aconteceu ou projeta situações que podem ou não acontecer. Ou seja, diante da situação estressante vivida, a interpretação da realidade (pensamentos), bem como traumas passados, podem levar uma pessoa a ter uma crise de ansiedade", explica.

QUAL A RELAÇÃO DO REALITY COM A ANSIEDADE?

A especialista avalia que o reality exige muito do emocional dos participantes e cada situação nova pode causar picos emocionais. Diego Hypolito teve uma crise de ansiedade após a formação da última berlinda e ela avalia.

"O paredão é a situação mais crítica do programa, em que a pessoa não apenas corre o risco de sair e deixar de ganhar o prêmio, como está sendo julgada sem saber o que está acontecendo na visão dos telespectadores. É uma pressão emocional muito intensa, a exposição é constante, havendo riscos envolvidos em termos de rejeição do público e dos demais participantes, pois na convivência pode-se desenvolver conflitos. E a pessoa está isolada socialmente, não tendo contato com a sua rede de apoio, amigos e familiares ou mesmo profissionais que possam atendê-lo da forma como está acostumado", avalia.

Diego Hypolito passou em atendimento médico após a crise de ansiedade, a psicóloga qual o impacto que estes episódios de medo podem trazer à saúde: "Não é comum [sequelas] em uma ou outra crise de ansiedade".

"Havendo crises constantes acompanhados de taquicardia, pode gerar sequelas no coração, por exemplo. O mais comum são sequelas ou limitações psicológicas, pois o quadro pode evoluir para transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático e depressão, por exemplo", finaliza a psicóloga ao avaliar quadro do ex-atleta Diego Hypolito.

