Filho de Preta Gil impressiona ao exibir físico após perder 35 kg

Uau! Após eliminar 35 kg, o músico Francisco Gil chamou a atenção ao exibir o físico em novas fotos nas redes sociais; confira

Na última segunda-feira, 24, Francisco Gil movimentou as redes sociais ao exibir seu físico definido, resultado de uma perda de 35 kg. No álbum compartilhado, ele também postou fotos com a mãe, Preta Gil, e aproveitando o Carnaval.

Membro do trio "Gilsons", Francisco mostrou seu abdômen definido e braços musculosos em uma selfie sem camisa no espelho. O músico também postou fotos na academia, mostrando que está focado no novo estilo de vida.

"Uns pedaços aí desse tanto de coisa!", escreveu ele na legenda da publicação.

E nos comentários, choveram elogios. "Impressionante como treino e alimentação com disciplina mudam a pessoa! Parabéns", ressaltou uma seguidora. "Todo lindo", disse outra. "Lindo! Essas sardas te deixa ainda mais gato!", declarou mais uma.

Confira as fotos:

Francisco Gil impressiona após perder 35 kg. Foto: Reprodução/Instagram

Saúde de Preta Gil

Filho da cantora Preta Gil, o artista Francisco Gil falou sobre a longa batalha da mãe contra o câncer. Atualmente, a artista está internada em um hospital de Salvador por causa de uma infecção urinária.

Em entrevista ao Gshow, o rapaz contou que a mãe é um exemplo em sua vida por sua força para encarar os desafios da doença. "Não tem nada mais importante que a saúde dela. O processo de ver minha mãe bem é uma fonte de vida. Ela nos inspira porque passa por isso tudo ensinando e mostrando que a vida é isso. Ela recebe muito amor e da maneira mais bonita possível: em vida; tem uma força, uma vontade de estar viva e de lutar que impressiona", disse ele.

O artista ainda refletiu: "Por mais que a gente possa sofrer, temos que aprender e transformar isso em positividade. No meio desse caos, minha mãe tem vivido momentos incríveis e isso é o que mais inspira. A forma como ela tem encarado tudo é um motor. Mas é um processo profundo".

Então, Francisco comentou sobre a nova fase no tratamento da mãe, que viajará para os Estados Unidos em breve para se tratar por lá. "Daqui a pouco retoma mais uma fase, vou estar com ela. É isso, um dia de cada vez", afirmou ele, e completou: "A gente vai vivendo agora muito de acordo com isso. É muito importante estar ali perto dela. Ao mesmo tempo que ela também é a pessoa que mais me incentiva a estar na estrada, a continuar os meus trabalhos. Ela me apoia muito. Então, é uma vida que a gente vai equilibrando".

