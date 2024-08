Filha de Karoline Lima vai parar no hospital e a mãe explica o que aconteceu

A influenciadora digital Karoline Lima contou que levou um susto com a saúde da filha, Cecília, de 2 anos, fruto do relacionamento dela com Éder Militão

A influenciadora digital Karoline Lima contou que levou um susto com a saúde da filha, Cecília, de 2 anos, fruto do relacionamento dela com Éder Militão. Nesta terça-feira, 13, ela usou as redes sociais para contar que precisou levar a pequena ao hospital, que estava passando mal por conta de uma virose.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto com a filha em seu colo e escreveu: "Cecília está dodói. Dia todo grudada em mim hoje, por isso o sumiço", disse. "Minha bichinha tá com virose", contou ela na publicação seguinte.

Em seguida, ela contou o que aconteceu. "Voltei agora do hospital. Graças a Deus, ela já está melhor, hoje foi punk, Cecília passou o dia inteiro vomitando, teve diarreia, teve febre, não comeu nada. Levei ela logo no hospital para não ficar muito fraca, ela tomou soro, remédio para febre, já voltou para casa melhor, já está conversando e rindo. Hoje ela passou o dia chorando, só queria ficar no meu colo", relatou.

Karoline Lima e a filha (Reprodução/Instagram)

Karoline Lima confirma mudança para o Rio com a filha: 'Quase carioca'

Recentemente, Karoline Limausou as redes sociais para revelar aos seguidores que está oficialmente morando no Rio de Janeiro. Após passar um período fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo para encontrar o namorado, o jogador de futebol Léo Pereira, ela decidiu mudar de vez o endereço para ficar mais perto do companheiro, que já morava em terras cariocas.

Karol contou que já está na casa nova com a filha, Cecília, há algum tempo, mas preferiu esperar um período para confirmar publicamente a novidade. Até então, a influenciadora morava em São Paulo com a herdeira.

"Tem um bom tempo que vocês estão me perguntando: 'Nossa, Karol, você mudou para o Rio? Você está em São Paulo? Ainda está com seu apartamento?'. E a verdade é que sim, gente, eu estou morando no Rio já tem um tempo. Estava esperando para falar isso para vocês, porque estava tudo muito conturbado", iniciou Karoline.

"Tô muito feliz, estou amando. Não tem nem comparação o meu humor, minha vibe, minha energia quando estou aqui no Rio, acompanhada das pessoas que eu amo. E é isso", completou a famosa.