Karoline Lima curte praia com Léo Pereira e a filha Cecília

Karoline Lima aproveitou o dia de folga e de calor para curtir uma praia ao lado do namorado Léo Pereira e da filha Cecília

Em suas redes sociais, Karoline Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 8, a famosa aproveitou o dia de folga e de calor para curtir um dia de praia.

Em seu Instagram Stories, Karoline publicou algumas fotos do momento de lazer. Para a ocasião, a loira apostou em um vestido em tons de laranja e amarelo. Um chapéu de palha deu o toque final na produção. Karoline fez questão de posar na areia em clima de romance com o namorado Léo Pereira.

Karol também postou uma selfie em que aparece ganhando um beijo da filha Cecília, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Éder Militão. A pequena também surgiu com um maiô azul e amarelo brincando na areia.

Karoline Lima nega boatos de gravidez

Karoline Lima rebateu críticas de internautas sobre o corpo, recentemente. A influenciadora contou que tem recebido uma série de comentários em que apontavam um aumento da barriga dela e uma suposta gravidez, no entando, Karol negou que estaria à espera de um bebê e pediu para que evitassem comentários sobre o corpo dela.

"Amigos, por favor, parem de dizer que estou grávida ou com cara de grávida. Todo mês é uma fanfic diferente nova envolvendo gravidez. Eu não estou grávida e não engordei. Não estou inchada. Mas, basta olhar meu direct ou os comentários das minhas fotos que só vejo fiscais de útero", desabafou a influencer. A jovem ainda fez um "360º" do corpo para mostrar que a silhueta continua a mesma.

Em seguida, Karol ressaltou o quanto é deselegante fazer comentários sobre corpos alheios. "Vocês acham que estão arrasando com esse tipo de comentário, mas às vezes a pessoa só engordou e dica se sentindo mal com esse tipo de comentário. Isso é indelicado. Não façam isso", alertou a Karol aos seguidores.