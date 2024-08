Karoline Lima confirma mudança para o Rio com a filha: 'Quase carioca'

Visivelmente feliz, a influecer Karoline Lima revelou que está de casa nova e se mudou oficialmente para o Rio com a filha, Cecília

A influenciadora digital Karoline Lima usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para revelar aos seguidores que está oficialmente morando no Rio de Janeiro. Após passar um período fazendo a ponte aérea Rio-São Paulo para encontrar o namorado, o jogador de futebol Léo Pereira, a loira contou que decidiu mudar de vez o endereço para ficar mais perto do companheiro, que já morava em terras cariocas.

Visivelmente feliz, Karol contou que já está na casa nova com a filha, Cecília, há algum tempo, mas preferiu esperar um período para confirmar publicamente a novidade. Até então, a influenciadora morava em São Paulo com a herdeira de 2 aninhos, fruto de seu antigo relacionamento com o zagueiro Éder Militão.

"Tem um bom tempo que vocês estão me perguntando: 'Nossa, Karol, você mudou para o Rio? Você está em São Paulo? Ainda está com seu apartamento?'. E a verdade é que sim, gente, eu estou morando no Rio já tem um tempo. Estava esperando para falar isso para vocês, porque estava tudo muito conturbado", iniciou Karoline.

"Tô muito feliz, estou amando. Não tem nem comparação o meu humor, minha vibe, minha energia quando estou aqui no Rio, acompanhada das pessoas que eu amo. E é isso", completou a famosa.

Por fim, Karoline Lima garantiu aos fãs que, em breve, mostrará detalhes do novo imóvel. "Estamos em obra, está uma bagunça, têm vários detalhes sendo colocados no lugar. Mas assim que eu conseguir mostrar para vocês alguns detalhes da casa nova", concluiu a influenciadora digital.

Karoline Lima se surpreende com pergunta da filha

Na última semana, Karoline Lima reencontrou a filha Cecília, de dois anos, que estava passando um tempo com o pai Éder Militão. Em seu Instagram Stories, a famosa compartilhou um vídeo em que aparece abraçando a pequena.

Porém, a primeira coisa que Cecília diz é "cadê o titio?", se referindo a Léo Pereira, namorado da influencer. Karoline até tenta pedir outro abraço, mas Cecília recusa e repete a mesma pergunta. Karol explica que Léo está trabalhando e a menina tem a atitude de sentar no chão, como se fosse esperar ele voltar.