Ferrugem surge em clima de romance com a esposa: 'Sintonia incrível'

O cantor Ferrugem chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar alguns cliques em clima de romance com a esposa, Thaís Vasconcellos.

Em uma das fotos publicadas no feed do Instagram, o artista aparece beijando a amada. Já na segunda imagem, os dois estão bem próximos, com os olhos fechados e dando um belo sorriso. "Onde quer que você vá, é pra lá que eu vou", escreveu Ferrugem na legenda da publicação.

Rapidamente os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Amar é muito bom", afirmou outro. "A sintonia de vocês é incrível. Deus abençoe muito", falou uma fã.

Ferrugem e Thaís são pais de Sofia, de sete anos, e Aurora, de cinco. O cantor também é pai de Júlia, de 13 anos, de seu relacionamento com Juliana Barbosa, que morreu em 2015. Em recente entrevista à CARAS Digital, o famoso revelou que pretende dar um "casamento dos sonhos" para a amada. "Nossos próximos planos serão no casamento. Quero dar para a Thais um casamento dos sonhos, do jeito que ela sempre sonhou. Usar esse momento para celebrarmos a nossa união e tudo que já conquistamos", revelou ele, contando que os dois não pretendem aumentar a família.

Confira:

Ferrugem no Carnaval? Cantor é atração confirmada em São Paulo

Faltam apenas quatro meses para o Carnaval de 2025, e as expectativas dos brasileiros e turistas para a maior festa popular do mundo são as melhores. A CARAS Brasil apurou que, em São Paulo, Ferrugem está confirmado para um show histórico no Camarote Bar Brahma (CBB), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, no dia 28 de fevereiro. Saiba os detalhes!

