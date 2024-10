Ferrugem fala das filhas e planos com Thaís Vasconcellos: 'Casamento dos sonhos'

Em entrevista para à CARAS Digital, o cantor Ferrugem fala sobre a relação com suas três filhas e os planos com Thaís Vasconcellos

Completando 10 anos de carreira, Ferrugem vive uma boa fase não apenas em sua vida profissional, mas também no lado pessoal. O cantor construiu uma linda família ao lado de Thaís Vasconcellos, com quem tem duas filhas, Sofia, de sete anos, e Aurora, de cinco, e também é pai de Júlia, de 13 anos, de seu relacionamento com Juliana Barbosa, que morreu em 2015

Em entrevista exclusiva para à CARAS Digital, o artista falou sobre sua relação com as herdeiras e refletiu sobre os desafios da paternidade. Além disso, ele revelou os planos dar um "casamento dos sonhos" para a amada.

A paternidade

Ferrugem tinha apenas 25 anos quando foi pai pela primeira vez e acredita que a paternidade o ensinou muitas coisas. "Acho que ser pai requer muita humildade e desprendimento. A gente tem o costume de enxergar a figura paterna com essa ótica da autoridade, do ensinar... E isso faz parte. Mas acho que o grande desafio é a gente entender que nossos filhos nos ensinam muita coisa", ressaltou.

"Aprendo muito com cada uma das minhas filhas todo dia. Eu não compreenderia as questões delas se não me permitisse estar nesse lugar de aprendizado também", afirmou o cantor, que se define como um "pai coruja e brincalhão na maior parte do tempo", mas que também está sempre de "olho em como estão indo os estudos".

Sobre já ter uma filha adolescente, Ferrugem pretende manter uma relação de cumplicidade com menina. "A Ju é minha parceria. Quero que essa relação de cumplicidade e confiança continue forte nessa nova fase que ela está vivendo. Tento me fazer presente, apoiando e orientando sempre que ela precisar", contou.

Pensando no futuro de Júlia, Sofia e Aurora, o cantor garante que não faz pressão para elas seguirem carreira na música, mas dará todo apoio se for o sonho delas. "Deixo elas muito livres quanto a isso, sabe? Todo mundo lá em casa tem as suas próprias paixões e um jeitinho único de ser. Não faço pressão quanto a isso. Sempre irei incentivá-las a buscar o que podem fazê-las feliz. Se um dia quiserem seguir a carreira na música, serei o maior incentivador e ajudarei como posso, principalmente, se for no pagode (risos)", afirmou.

Casamento e mais filhos

Ferrugem revelou que pretende dar para Thaís Vasconcellos um casamento do jeito que ela sempre sonhou. "Nossos próximos planos serão no casamento. Quero dar para a Thais um casamento dos sonhos, do jeito que ela sempre sonhou. Usar esse momento para celebrarmos a nossa união e tudo que já conquistamos", disse o artista, que lançou o álbum 'Legado do Príncipe', em homenagem ao cantor Reinaldo na última quinta-feira, 17.

Ele ainda confessou que os dois não pretendem aumentar a família. "Neste momento não estamos pensando em filhos", disse ele, que mesmo com a agenda cheia de shows, sempre faz de tudo para passar um tempo com a mulher e as filhas. "Minha família é tudo pra mim. Estar com elas torna tudo ainda mais especial. No meu tempo livre gosto de curtir as meninas, participar dos momentos importantes e me fazer presente."

Perda de peso

Ferrugem decidiu emagrecer após chegar a pesar 130kg. Com o apoio da esposa, o cantor passou a cuidar da saúde. "Essa mudança na minha vida tem uma incentivadora, a Thaís. Ela tem sido essencial pra mim nesse processo", contou.

"Tenho feito exercícios diariamente e acompanhamento com médicos e personal. Toda essa orientação tem sido super importante para o meu emagrecimento. Busco seguir as orientações dos meus médicos e nutricionista, mas sigo uma dieta balanceada", explicou.

A mudança no estilo de vida contribuiu até para a sua carreira. "Hoje, já me sinto melhor no meu desempenho no palco e nas atividades físicas. Pretendo permanecer com essa rotina saudável. O foco agora é manter o equilíbrio, cuidar da minha saúde e bem-estar, tanto físico quanto mental", completou.