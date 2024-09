Fafá de Belém mudou dieta após se recuperar de fratura: 'Tirando carboidrato'

No Mais Você desta terça-feira, 24, Fafá de Belém disse que após fratura no joelho aproveitou o tempo de recuperação do acidente para escrever

Nesta terça-feira, 24, Fafá de Belém foi a convidada de Ana Maria Braga no Mais Você entre os assuntos que falou no seu café da manhã com a apresentadora ela contou que teve que mudar sua alimentação após se recuperar de uma fratura no joelho, causada por um acidente doméstico. Glúten e carboidratos estão fora do cardápio, como ela mesma contou no programa.

Ao dar boas-vindas para a amiga, Ana Maria disse que o café da manhã havia sido preparado especialmente para ela: "Eu soube que você está de regime, então, tem um suquinho verde", disse a apresentadora.

"Eu quebrei o joelho, né... Passei dois meses com a perna engessada. Eu levantei da minha cama... Estava vendo televisão, estava maratonando novela, maratonando Renascer. E levantei para ir ao banheiro, mas continuei olhando (para a novela na TV). Quando eu virei, virei tudo junto. E aí foi barra pesada", contou.

Mesmo tendo que ficar um período mais "quieta", Fafá tirou proveito da situação para arrumar novos passatempos. Mas brincou ao falar sobre a nova rotina alimentar:

"Mas foi maravilhoso, porque passei dois meses pensando, escrevendo... Fiz alguns shows. Mas a imobilidade para mim é complicada, porque eu sou 'speed' (velocidade em inglês). Aí não dá para ser infeliz o tempo todo, então, além de tudo não ia fazer dieta! Não dava! Aí agora a gente recupera o tempo perdido tirando o glúten e o carboidrato", disse.

Relembre o acidente doméstico

No final de junho, ela sofreu um acidente doméstico que resultou em uma lesão no joelho. Ela foi hospitalizada por conta disso. "Dei um 'tropicão' no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos - vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho", relatou.

"Estou super chateada. Tinha programação intensa com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir porque ainda estava nos procedimentos de radiografia, tomografia, e o médico prescreveu repouso absoluto", completou ela na época.