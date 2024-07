Fabiana Justus tranquiliza fãs ao comunicar que se submeterá a nova cirurgia

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus usou as redes sociais para explicar motivo de nova cirurgia que será submetida: "Simples"

Na próxima quinta-feira, 1, Fabiana Justus se submeterá a uma nova cirurgia. Por isso, a filha do empresário Roberto Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para tranquilizar os fãs e explicar o motivo do procedimento.

Por meio dos Stories do Instagram, ela contou que irá retirar um nódulo na sua glândula tireoide. "Amanhã é o dia da minha cirurgia, agradeço imensamente a todo mundo que vai rezar por mim", iniciou.

"É uma cirurgia simples, pequena, um corte no pescoço e vai tirar um nódulo da paratireoide (paratireoides são quatro glândulas que ficam no pescoço, atrás da tireoide, cuja função é controlar os níveis de cálcio no sangue por meio da produção do hormônio paratireoideano ou paratormônio), benigno e com tratamentos de quimioterapia que fiz desregulou cálcio e ele não pode ficar lá. Vão sobrar três paratireoides que vão dar conta do recado", explicou Fabiana Justus.

Vale lembrar que a influenciadora foi diagnosticada com leucemia em janeiro deste ano e realizou o transplante de medula óssea no final de março, meses após o início do tratamento. Em abril, ela recebeu alta e voltou para casa, após um período internada.

Após o transplante, Fabiana Justus explica por que está proibida de tomar sol

Fabiana Justus tirou um tempinho da última terça-feira, 30, para responder às dúvidas dos fãs nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, a influenciadora esclareceu uma dúvida que muitos de seus seguidores tem: o porque ela não pode tomar sol após o transplante de medula?

Nos últimos dias, ela chegou a aparecer ao ar livre, mas usou lenços, chapéu e óculos de sol, uma fã então perguntou “Perdi a explicação do porque não pode tomar sol de jeito nenhum”. Agora, ela disse que o sol pode prejudicar o processo de recuperação após o transplante.

"Tem um negócio pós-transplante de medula que se chama GVHD. A medula nova pode “atacar” partes do corpo. Graças a Deus não tive e se Deus quiser não terei", explicou ela.

Fabi Justus ainda disse que a proibição é temporária. "O sol pode ativar o GVHD da pele (que causa vermelhidão e coceira, irritação na pele) então todo cuidado é pouco! Isso não é para sempre, mas é por um bom tempo", declarou.