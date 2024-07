Após o transplante, Fabiana Justus explica por que está proibida de tomar sol

Nas redes sociais, Fabiana Justus conversou com os seus seguidores nesta terça-feira, 30, e tirou dúvidas após seu tratamento contra câncer

Fabiana Justus tirou um tempinho desta terça-feira, 30, para responder às dúvidas dos fãs nas redes sociais. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, a influenciadora esclareceu uma dúvida que muitos de seus seguidores tem: o porque ela não pode tomar sol após o transplante de medula?

Nos últimos dias, ela chegou a aparecer ao ar livre, mas usou lenços, chapéu e óculos de sol, uma fã então perguntou “Perdi a explicação do porque não pode tomar sol de jeito nenhum”. Agora, ela disse que o sol pode prejudicar o processo de recuperação após o transplante.

"Tem um negócio pós-transplante de medula que se chama GVHD. A medula nova pode “atacar” partes do corpo. Graças a Deus não tive e se Deus quiser não terei", explicou ela.

Fabi Justus ainda disse que a proibição é temporária. "O sol pode ativar o GVHD da pele (que causa vermelhidão e coceira, irritação na pele) então todo cuidado é pouco! Isso não é para sempre, mas é por um bom tempo", declarou.

Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus revela que fará cirurgia

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores na rede social que está ansiosa por ter uma cirurgia esta semana. A herdeira de Roberto Justus então acalmou os internautas dizendo do que se trata e contando que a retirada do nódulo benigno não tem nada a ver com o câncer.

A empresária então explicou que o nódulo foi descoberto há anos em sua paratireóide e que terá que ser retirado por estar interferindo em algumas funções de seu corpo. A famosa então explicou que o tratamento contra a leucemia mieloide aguda pode ter influenciado nisso.

"É uma operação simples, graças a deus e não tem absolutamente nada a ver com o diagnóstico de nada do que eu tive, eu já tinha, é um nódulo que eu tenho benigno, na paratireoide que é, fica ao lado da tireoide", esclareceu.

"Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulou o cálcio do meu corpo, enfim, vou ter que tirar o nódulo, é uma cirurgia simples", comentou sobre estar ansiosa por esse momento.