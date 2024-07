Rafaella Justus reage ao ver cabelo de Fabiana Justus crescendo

Cabelo de Fabiana Justus começa a crescer após alguns meses de início de tratamento contra o câncer e Rafaella Justus comenta mudança; veja

A influenciadora Fabiana Justus está vendo seus fios de cabelo crescerem após completar mais de 100 dias do transplante de medula e de ter feito quimioterapia para tratar o câncer que descobriu no início do ano. Contente com sua evolução no tratamento, ela compartilhou o novo visual e a irmã, Rafaella Justus, reagiu.

Com 15 anos recém-completados e prestes a ter uma grande festa para celebrar a data, a filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus vibrou ao ver a irmã com os fios novos. Em seus stories, a jovem repostou a publicação da empresária e admiriu a beleza dela.

"Eu tenho uma irmã muito gata. Admiro e amo muito", declarou a herdeira da apresentadora com o empresário, mostrando toda sua admiração por Fabiana Justus, que logo respondeu. "Amo você", escreveu a mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, e do bebê Luigi.

Ainda nos últmos dias, Fabiana Justus foi questionada sobre uma de suas irmãs, Luiza Justus, de outro casamento sobre seu pai e que relação elas teriam. A famosa então esclareceu o motivo dela não aparecer tanto como Rafaella Justus.

Leia também:Saiba quem são os cinco filhos de Roberto Justus

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus impressiona ao mostrar um pouco da fazenda da família

A influenciadora Fabiana Justus curtiu sua primeira viagem com a família desde o início do tratamento contra o câncer. Após completar mais de cem dias da "pega" da medula, a famosa foi com o marido e os três filhos para a fazenda da família.

Na rede social, a herdeira de Roberto Justus compartilhou algumas fotos exibindo um pouco da propriedade, que foi palco do aniversário de 4 anos de Vicky Justus, e chamou a atenção. A empresária então exibiu uma das salas com decoração luxuosa e a vista que eles têm na residência gigantesca. Veja como é a fazenda da família aqui.