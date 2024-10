Fabiana Justus mostra presente que ganhou de Rafaella Justus: 'Que fofa'

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para mostrar alguns presentes que ganhou de sua irmã, Rafaella Justus

A influenciadora e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para mostrar alguns presentes que sua irmã, Rafaella Justus, trouxe para ela da viagem que fez recentemente aos Estados Unidos. Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo para compartilhar a novidade.

"A Rafa foi para Miami e voltou com várias coisas para mim, olha que fofa", diz ela. No vídeo, ela mostra que ganhou álcool gel em spray, produto para cabelo, bala, chicletes sem açúcar e outros itens. "Amei, Rafa, você é demais! Sério!", se derreteu.

Na legenda, Fabiana se declarou para a irmã : "Presentes de viagem que ganhei da Rafaella Jusuts. Te amo!", declarou.

Veja a publicação:

Storie de Fabiana Justus (Reprodução/Instagram)

Fabiana Justus resgata fotos com o marido ao celebrar 21 anos de união

Recentemente, a influenciadora Fabiana Justus celebrou uma data muito especial. É que ela e o marido, o empresário Bruno D'ancona, completaram 21 anos de união. Os dois são pais de três filhos e estão casada há 13 anos.

Em uma publicação no feed do Instagram, ela compartilhou algumas fotos antigas e se declarou ao amado. "Não importa onde, não importa o que, não importa quando... SEMPRE JUNTOS!!! Isso que importa... só isso! 21 anos juntos! Te amo meu grande e único amor! Que Deus nos proteja sempre! Eu amo a gente!", escreveu ela.

Vale lembrar que a influenciadora celebrou a união com o amado em um casamento luxuoso para 900 convidados em abril de 2011. "Muitos dizem que começamos a namorar cedo e talvez devêssemos ter aproveitado mais. Eu discordo. Tudo aconteceu no momento certo e agora temos chances de completar bodas de diamante, com 60 anos de união", compartilhou ela à CARAS na época. Leia mais!