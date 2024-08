Fabiana Justus conta detalhes de sua recuperação após cirurgia

Após passar por uma cirurgia para a retirada de nódulos na tireoide, a influenciadora digital Fabiana Justus deu detalhes de sua recuperação

A influenciadora digital Fabiana Justus passou por uma cirurgia para a retirada de nódulos na tireoide. E na manhã desta sexta-feira, 02, ela usou os stories de seu Instagram para dar detalhes de seu estado de saúde.

Exibindo o curativo no pescoço, a herdeira de Roberto Justus apareceu sorridente. "Bom dia, acabei de tomar café. Sigo com dor no local da cirurgia, mas bem, graças a Deus", escreveu ela na legenda. Segundo explicado por ela recentemente, o nódulo já existia há muito tempo, antes de descobrir o câncer no início do ano.

Em seguida, contou que deve receber alta ainda hoje. "O bom é que há bastante entretenimento na TV. Estamos assistindo agora ao vôlei masculino, e Olimpíadas são demais, né? Então, estamos o tempo todo com a TV ligada, acompanhando várias coisas. Mas vamos embora hoje, se Deus quiser. Estou só esperando os médicos virem para me dar alta e logo vou para casa. Graças a Deus", relatou.

"E essa dor que estou sentindo é normal. O médico disse que a glândula que eu tirei da paratireoide, junto com o nódulo, estava bem para trás. Então, ele deve ter mexido bastante, e isso deixou a área mais dolorida do que eu esperava. Mas estou disposta, apesar da aparência", explicou.

Fabiana Justus aparece após cirurgia e mostra local da cicatriz

Após realizar o procedimento, ela apareceu bem animada e mostrando realmente como a retirada do nódulo na paratireoide foi tranquila. "É uma operação simples, graças a deus e não tem absolutamente nada a ver com o diganóstico de nada do que eu tive, eu já tinha, é um nódulo que eu tenho benigno, na paratireoide que é, fica ao lado da tireoide", esclareceu.

Ao revelar que realizaria a cirurgia, a influenciadora tentou explicar o motivo da retirada do nódulo benigno: "Com os tratamentos que eu fiz, o nódulo desregulu o cálcio do meu corpo enfim, vou ter que tirar o nódulo, é uma cirurgia simples", comentou sobre estar ansiosa por esse momento esta semana.