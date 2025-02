Fabiana Justus explica medicação de manutenção que faz no hospital

Após um ano de tratamento contra o câncer, Fabiana Justus explica como funciona a medicação de manutenção que faz mensalmente no hospital

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta segunda-feira, 24, que está no hospital para realizar a medicação de manutenção de seu tratamento contra o câncer. Apesar de estar com seus exames ótimos, ela contou que terá que fazer esse tratamento por dois anos.

Após no último ano ficar internada por conta de uma leucemia e até receber um transplante de medula, a herdeira de Roberto Justus agora só continua com os cuidados recomendados pelos médicos, pois está com sua saúde recuperada.

"Essa semana é a semana de medicação, que eu faço todo mês, de medicação de manutenção, então só pra relembrar, porque se não vocês ficam tensos, tem gente que pega o bonde andando e não lembra que eu já falei, já faz um ano que eu faço essa, já fiz dez sessões, dessa medicação, são dois anos dessa medicação, protocolo é esse, pro tipo de câncer que eu tive, leucemia que eu tive", comentou sobre a manutenção do tratamento por conta de "mutações".

"E aí essa semana é sempre uma semana do mês que eu já sei que é um pouco mais chatinha, que geralmente eu fico mais enjoada, mais cansada, tem vezes que eu fico mais, tem vezes que eu fico menos, no final de janeiro, eu fiquei bem baqueada, bem enjoada, vamos ver como será essa semana e é chatinho também porque eu fico com o fiozinho pendurado", contou sobre ficar indo por cinco dias no hospital para receber os remédios.

Na última semana, Fabiana Justus comemorou o aniversário de suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, com uma grande festa. A influenciadora impressionou com os detalhes da comemoração. No ano passado, ela não conseguiu fazer um evento por estar em tratamento.

Como Rafaella Justus ficou sabendo do câncer de Fabiana Justus?

Rafaella Justus revelou onde estava quando descobriu o câncer da irmã. "Eu tava na praia. Foi sem chão, todo mundo, não tem nem palavras”, disse ela.

Então, Fabiana Justus contou que a irmã sempre ligava para ela durante o período internada. Inclusive, a adolescente disse que chorou bastante quando soube que o transplante da irmã deu certo. "Eu só liguei aos prantos quando a medula pegou. Eu não ligava aos prantos nunca. Ela nem sabe, mas quando ela desligava, eu ficava mal. Eu não chorava na sua frente, só quando desligava. Eu não ia chorar na sua frente, eu te dava força”, revelou.

