BBB 25: Eva reflete decisão de sister em paredão: 'Seguiu o plano'

Salva do décimo paredão por uma sister, Eva relatou surpresa ao comentar sobre a escolha da colega de confinamento no BBB 25

A madrugada desta segunda-feira, 24, foi de bastante reflexão para os brothers do BBB 25. Após a formação do décimo paredão da temporada, Eva e Renata repercutiram a decisão de Delma durante a dinâmica ao vivo.

Para quem não acompanhou, a sogra de Guilherme, dona do Poder Curinga da semana, poderia salvar um brother emparedado pelo Big Fone - Eva ou Maike. Delma, então, escolheu imunizar a bailarina, indicada à berlinda por Vinicius, que atendeu o telefonema do 'Big Boss'.

Eva, por sua vez, ficou bastante surpresa com a decisão da colega de confinamento. "Jamais imaginei", comentou a sister. "O que? Que ia ser imunizada?", questionou Renata. "Jamais mesmo", reforçou a bailarina.

"Porque acho que já era o plano. O Vinícius já ia colocar o Maike e elas iam votar em mim, pela casa, entendeu? Aí, acho que ela seguiu o plano", refletiu Eva sobre a escolha de Delma. A sister finalizou o assunto revelando para Renata que ficou observando a sogra de Guilherme durante a decisão para saber quem ela iria escolher.

Vale lembrar que o décimo paredão do BBB 25 foi formado por Aline, Diego Hypolito e Maike. Somente um brother que enfrenta a zona de risco será eliminado do programa na terça-feira, 25.

Aline tem crise de choro

Na madrugada de domingo, 23, a sister Aline não conteve as lágrimas ao refletir sobre os últimos embates em que esteve envolvida no BBB 25. Após conversar com Vinícius e Guilherme no Quarto Anos 50, a policial militar foi consolada por sua dupla, que notou que a amiga estava chorando bastante na área externa da casa.

"Só se defender, não é uma boa estratégia. Na vida, você tem que atacar, só que aqui é muita gente de uma vez", iniciou Aline, em meio às lágrimas. Ainda durante o bate-papo, a sister continuou desabafando sobre como tem se sentido; confira mais detalhes!

