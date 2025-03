Christiane Torloni comemora 96 anos de vida da mãe: 'Vamos para os 100'

A atriz Monah Delacy, mãe de Christiane Torloni, celebrou o aniversário de 96 anos com um bolinho especial ao lado de amigos e familiares

A atriz Christiane Torloni encantou os seguidores no fim de semana ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo raro da mãe, a também atriz Monah Delacy. No registro, a veterana aparece celebrando a chegada de seus 96 anos de vida, completados no último sábado, 22.

Delacy, que estava acompanhada da filha e de outros amigos em um restaurante, foi surpreendida com um bolinho especial para cantar o famoso 'parabéns para você'. "E depois de um lindo espetáculo de ‘Dois de Nós’, em homenagem à Delacy Monah, um parabéns delicioso por seus belos e gloriosos 96 anos! Uma benção e um orgulho! Vamos para os 100!! Te amo, mamãe", declarou Christiane.

Nos comentários da postagem, diversos famosos e admiradores da veterana também deixaram mensagens carinhosas a parabenizando por mais um ano de vida. "Viva Monah!", escreveu a atriz Maria Padilha. "Que lindo. Viva ela. Manda um beijo", disse o ator Guilherme Fontes. "Viva nossa rainha do teatro e teledramaturgia", falou um seguidor.

Vale lembrar que Delacy Monah atuou em grandes novelas como 'Pai Herói' (1979), 'Explode Coração' (1995), 'Senhora do Destino' (2004), entre outras. Sua última aparição nas telinhas da Globo foi em 'Fina Estampa' (2011), onde interpretou a mãe de Tereza Cristina, personagem de Christiane.

Christiane Torloni e Antonio Fagundes nos palcos

A paixão pelas artes sempre foi o grande denominador comum entre Antonio Fagundes (75) e Christiane Torloni (68), mas a conexão entre os atores vai muito além do ofício. Há mais de 40 anos dividindo a cena na teledramaturgia — eles trabalharam juntos pela primeira vez em 1981, na série Amizade Colorida, e protagonizaram um dos casais mais icônicos das novelas, Diná e Otávio, de A Viagem, de 1994 —, é natural que a dupla tenha construído uma relação de amizade e cumplicidade.

Ainda assim, após todos esses anos, havia uma aresta a ser rompida. Eles nunca tinham se encontrado nos palcos, mas recentemente deram início a mais esse capítulo da relação com o espetáculo Dois de Nós. "A gente esperou muito por isso", diz o ator em entrevista à Revista CARAS; confira o bate-papo completo!

