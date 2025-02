Fabiana Justus impressiona com detalhes da festa das filhas: 'Jardim encantado'

Personagens gigantes, balões e flores: Fabiana Justus impressiona ao mostrar partes da decoração da festa das filhas gêmeas

As filhas gêmeas de Fabiana Justus, Chiara e Sienna, tiveram um festão nesta quarta-feira, 12, em um buffet, em São Paulo, para celebrarem a chegada de seus seis anos. Após no último ano, a mãe passar a data internada, dessa vez, ela não abriu mão de fazer um grande evento.

Realizando o desejo das herdeiras, a filha de Roberto Justus pediu para a decorada da família e vários famosos, Andrea Guimarães, fazer um jardim encantado da Hello Kitty, mas com uma pegada mais de mocinha e não de criança. O resultado foi deslumbrante, como exibido nas fotos compartilhadas na rede social.

Balões, flores, personagens gigantes e outros enfeites fizeram parte da decoração feita em tons claros, mas predominantemente em rosa. "O jardim encantado da Hello Kitty (Kuromi + My Melody). Detalhes dessa festa mais linda", escreveu.

É bom lembrar que, no último ano, Fabiana Justus não pode fazer uma grande festa por conta de seu tratamento contra o câncer. Na ocasião, ela fez uma celebração com as filhas em casa e o marido. "Eu pude comemorar. Não é sobre o tamanho da festa, é sobre poder comemorar! E eu pude, mas do jeito que deu. E aí hoje, poder comemorar, fazer a festa para elas, elas poderem chamar os amiguinhos que elas queriam tanto", comemorou a oportunidade de estar com todos reunidos.

Confira as fotos da decoração da festa das filhas de Fabiana Justus:

Como Rafaella Justus ficou sabendo do câncer de Fabiana Justus?

Rafaella Justus revelou onde estava quando descobriu o câncer da irmã. "Eu tava na praia. Foi sem chão, todo mundo, não tem nem palavras”, disse ela.

Então, Fabiana Justus contou que a irmã sempre ligava para ela durante o período internada. Inclusive, a adolescente disse que chorou bastante quando soube que o transplante da irmã deu certo. "Eu só liguei aos prantos quando a medula pegou. Eu não ligava aos prantos nunca. Ela nem sabe, mas quando ela desligava, eu ficava mal. Eu não chorava na sua frente, só quando desligava. Eu não ia chorar na sua frente, eu te dava força”, revelou.

