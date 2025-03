Filho de Angélica e Luciano Huck ganha declaração da namorada em data especial

Benício Huck , filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, está completando mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra

Benício Huck , filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, está completando mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra nesta segunda-feira, 24. Para celebrar os 11 meses de união, a jovem usou as redes sociais para compartilhar uma declaração apaixonada.

"Feliz 11 meses, meu amor!! Que Deus continue iluminando nossos caminhos, mantendo a gente cada vez mais unido. Eu te amo demais e tenho muito orgulho da relação que construímos. Obrigada por tudo sempre, meu amor", declarou Duda.

Benício Huck fanha declaração da namorada - Reprodução / Instagram

Planos de casamento?

Em recente entrevista à Quem, Duda Guerra abriu o jogo sobre seus planos para o futuro ao lado do namorado. A influenciadora contou que o casal ainda não tem planos de dar um passo a mais na relação. "Acho que tudo tem o seu tempo. A gente não precisa apressar as coisas. Vamos deixar tudo acontecer em seu tempo. Somos muito novos também. Estou com o Benicio há nove meses", respondeu.

Apesar de ainda não pensar em casamento, Duda Guerra contou sobre o planos de ter filhos. "Sempre falo que quero ter duas meninas, igual minha irmã e eu. Somos bem próximas e temos pouca diferença de idade, um ano e três meses. Quero ter duas filhas assim, que sejam muito amigas e que tenham pouca diferença de idade", detalhou.

Como eles se conheceram?

Em entrevista ao podcast This is Uz, Duda Guerra relembrou que uma amiga em comum foi responsável por aproximá-la de Benício Huck, e que levou dois anos até que algo realmente acontecesse entre eles. "Faz muito tempo [que o conheci], faz uns 3 anos. Foi em resenha de amigos em comum e a gente se viu, assim, mas não rolou nada", falou ela, que contou como se aproximaram. Veja como foi!

Leia também: Nora de Angélica impressiona ao fazer um tour pelo seu quarto