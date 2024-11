Rafaella Justus revela onde estava quando descobriu o câncer de Fabiana Justus

Em resposta sincera, Rafaella Justus relembra quando soube da luta de Fabiana Justus contra o câncer e também relembra ligação inesquecível

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, relembrou como foi receber a notícia de que uma de suas irmãs, Fabiana Justus, estava com câncer. A notícia foi dada em janeiro de 2024, quando Fabiana foi diagnosticada leucemia mieloide aguda e precisou fazer quimioterapia e transplante de medula óssea.

Neste sábado, 16, Rafaella e Fabiana responderam curiosidades sobre suas vidas ao responderem perguntas dos fãs. Em um momento, Rafa revelou onde estava quando descobriu o câncer da irmã. "Eu tava na praia. Foi sem chão, todo mundo, não tem nem palavras”, disse ela.

Então, Fabiana contou que a irmã sempre ligava para ela durante o período internada. Inclusive, Rafa contou que chorou bastante quando o transplante da irmã deu certo. "Eu só liguei aos prantos quando a medula pegou. Eu não ligava aos prantos nunca. Ela nem sabe, mas quando ela desligava, eu ficava mal. Eu não chorava na sua frente, só quando desligava. Eu não ia chorar na sua frente, eu te dava força”, contou.

Mais curiosidades sobre as irmãs

A influenciadora digital Fabiana Justus e a irmã Rafaella Justus responderam perguntas dos fãs sobre a parceria delas na vida. Na tarde deste sábado, 16, elas contaram curiosidades sobre suas vidas como filhas do apresentador e empresário Roberto Justus.

Para começar, elas foram questionadas se são ciumentas, mas negaram. "Não é um ciúmes, é um Fomo (Fear of Missing Out - Medo de perder os momentos). É o medo de perder um momento, uma viagem, uma coisa. Se eles estão aqui [na fazenda] e eu não estou, eu vou ficar com Fomo. É diferente”, disse Rafa. E Fabiana completou: "A gente sofre de Fomo, mas não necessariamente de ciúmes. A gente estava feliz que ela estava na casa da minha irmã em Miami, ela foi lá cozinhar e eu tive Fomo, mas não ciúmes delas estarem juntas”.

Então, as duas listaram o que existe de parecido entre suas personalidades, já que possuem 23 anos de diferença de idade. "As duas têm toque com limpeza, você tem algum lado virginiano. Ela é muito de andar com álcool em gel na bolsa. A gente defende as pessoas que a gente ama. A gente é leoa com quem a gente ama. A gente é família. Eu acho a gente discreta, não é a pessoa que chega chegando nos lugares. Essência mais tímida”, contou Fabiana. Por sua vez, Rafaella entregou: "A gente também é boa de dar conselhos, somos terapeutas”, afirmou.