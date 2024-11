Fabiana Justus fala sobre usar luvas na piscina após transplante: 'Poder'

Após alguns meses de transplante de medula por conta do tratamento contra leucemia, Fabiana Justus fala sobre como pode usar a piscina

A influenciadora digital Fabiana Justusmostrou mais uma vez como pode curtir uma piscina após alguns meses de ter feito um transplante de medula depois de descobrir uma leucemia no início do ano. Neste sábado, 30, a empresária postou fotos na água e falou sobre sua vestimenta.

Usando roupa para proteger a pele, a herdeira de Roberto Justus surgiu radiante curtindo o dia de folga na piscina da fazenda da família. Fabiana Justus então chamou a atenção ao usar até luvas para o momento.

"A felicidade de poder curtir o final de semana. Mesmo que seja usando luvas UV na piscina!", compartilhou cheia de positividade. Nos comentários os internautas admiraram o alto astral da famosa. "Acho tão importante o tanto de informação e a naturalidade que você fala da vida (mesmo que com alguns cuidados e limites). Muito bom te ver feliz", escreveram sobre sua postura.

Nos últimos meses, Fabiana Justus já havia explicado o motivo de não poder se expor ao sol sem proteção. "Para quem está perguntando porque não pode tomar sol... quem faz transplante de medula óssea realmente não pode tomar sol. Eles falam que por uns dois anos, eu já era de tomar cuidado com o sol porque eu sou muito branquinha, mas agora eu estou tomando mais cuidado ainda porque pode ativar o GVHD de pele. Que é aquela história que a medula nova pode atacar a parte do corpo do receptor. Existe esse risco e quando você toma sol, você ativa esse GVHD de pele", começou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Como está Fabiana Justus?

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou na segunda-feira, 25, antes de dormir, uma notícia muito boa sobra sua saúde. Após descobrir em janeiro deste ano que estava com leucemia e passar por uma tratamento nada fácil, com várias internações, e transplante de medula, a famosa celebrou uma nova vitória.

Depois de nos últimos meses lutar contra a doença e passar por vários tratamentos, a herdeira de Roberto Justus revelou que teve um ótimo resultado em seus último exames. Muito contente com a novidade, ela fez questão de contar a vitória para os seguidores.

"Só quero dividir uma notícia muito maravilhosa antes de dormir... Meus exames estão ótimos! Deus, obrigada", escreveu muito grata. "E obrigada vocês também por torcerem tanto e rezarem tanto e me apoiarem tanto!", falou para os internautas que acompanham sua luta.

Leia também:Fabiana Justus impressiona ao mostrar as filhas com o irmão: 'Trigêmeos'