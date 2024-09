Leidy Elin faz ‘tour’ para exibir mudanças no corpo após batalha contra a depressão

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, Leidy Elin mostra mudanças no corpo por conta de depressão e desabafa em suas redes sociais

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, da Globo, Leidy Elin fez um 'tour' para mostrar as mudanças no corpo após sua batalha contra a depressão. Em suas redes sociais, ela revelou que ganhou peso após o diagnóstico e, embora tenha recebido propostas para passar por lipoaspiração, decidiu recusar essas ofertas e focar na academia.

Em seu perfil no Instagram, Leidy apareceu de biquíni no banheiro de casa para mostrar algumas das mudanças em seu corpo. A influenciadora digital, que já compartilhou ter desenvolvido a depressão após enfrentar ataques nas redes sociais, contou que ganhou peso devido à doença. Em seguida, ela exibiu as 'dobrinhas' em seu corpo.

"Bora fazer um tour pelo corpo? Vou falar para vocês como que nosso emocional impacta no nosso corpo, é muito louco isso. Nunca tive o corpo assim, estou gordinha, tô cheiinha, viro para o lado e dobra. Estou quadrada”, Leidy contou enquanto exibia os detalhes em ângulos diferentes. Na sequência, ela contou que já está malhando para perder peso.

“Vou malhar muito para perder isso aqui [barriga], o quadril, minhas pernas. Minhas costas estão cheias de dobras, nunca tive dobras nas costas. Graças a Deus, uma coisa que não perdi foi a bunda", Elin brincou. Por fim, a influenciadora digital relatou que chegou a receber propostas de cirurgiões plásticos para passar por lipoaspiração.

Apesar de não descartar totalmente a possibilidade de fazer uma cirurgia plástica no futuro, Leidy contou que só consideraria essa opção com um profissional e, no momento, não tem condições financeiras. Por isso, ela está focada em se alimentar melhor e treinar bastante, práticas que também são fundamentais para a saúde emocional.

“Não tenho dinheiro para fazer lipo, então vamos fechar a boca e voltar para o corpinho que eu estava lá em dezembro, uma grande gostosa. Para mim, não está bom assim, não", disse. "Acho isso muito sério. Faria só com uma pessoa, mas não tenho dinheiro para pagar. Vamos fechar a boca para chegar em um resultado bom", Leidy concluiu.

O que aconteceu com Leidy Elin?

Ex-participante do BBB 24, Leidy Elin fez um forte desabafo a respeito de mudanças em sua vida após passar pelo reality show da TV Globo. Através de seu Instagram oficial, Leidy revelou que chegou a ficar deprimida depois do confinamento. Para quem não acompanhou, ela foi bastante criticada durante a atração devido a rivalidade com Davi Brito; confira o desabafo.