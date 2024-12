Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz desabafa após cirurgia delicada

Casada com o ex-jogador Daniel Alves, Joana Sanz precisou realizar uma cirurgia delicada: 'Complicado ser mãe com diagnóstico como esse'

A modelo Joana Sanz usou as redes sociais na quarta-feira, 4, para dividir com o público uma informação pessoal envolvendo seu estado de saúde. Através de seus stories no Instagram, a esposa do ex-jogador de futebol Daniel Alves revelou que realizou uma cirurgia delicada recentemente.

Em uma foto registrada no hospital, Joana explicou que o procedimento foi feito para remoção de ambas as tubas uterinas devido a uma endometriose crônica. Ao longo de seu relato, a companheira do atleta brasileiro criticou a mídia por não respeitar seu momento de privacidade durante a saída da unidade médica.

"Eu não queria publicar nada até que a dor passasse ou eu estivesse me sentindo melhor, mas, como sempre, a mídia ultrapassa as linhas da ética. Lá estavam eles na saída do hospital para tirar fotos minhas depois de uma salpingectomia (procedimento cirúrgico de remoção das tubas uterinas) de ambas as trompas, reposicionamento do cólon, remoção de um pólipo e limpeza da bagunça causada pela endometriose crônica", desabafou ela.

"É difícil para mim andar, eu sangro, me machuco fisicamente, mas ainda mais porque sei como é complicado ser mãe com um diagnóstico como esse. Gostaria que meu espaço fosse respeitado e que não tentassem lucrar com a saída de uma mulher com dor do hospital. Obrigada", completou Joana Sanz.

Joana Sanz conta que passou por cirurgia - Reprodução / Instagram

Joana Sanz se separou de Daniel Alves?

Esposa do ex-jogador de futebol Daniel Alves, a modelo Joana Sanz usou as redes sociais em agosto deste ano para conversar um pouco com os seguidores. Em seus stories no Instagram, a companheira do brasileiro abriu uma caixinha de perguntas e escolheu algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Ao longo do bate-papo, Joana falou um pouco sobre sua fase atual. Sincera, ela revelou que procura não se importar com a onda de críticas que recebe por não ter se separado de Daniel, condenado a mais de quatro anos de prisão por acusação de abuso sexual em uma boate na Espanha.

O casal decidiu retomar a relação no início de 2024, logo após o ex-jogador receber liberdade provisória. Atualmente, Daniel Alves aguarda a análise dos recursos de sua sentença. Ele, inclusive, já cumpriu pouco mais de um ano de sua condenação; confira detalhes!

