Adriane Galisteu faz desabafo sobre ser mãe de filho adolescente: ‘Uma angústia’

Em entrevista à TV Caras, a apresentadora Adriane Galisteu, mãe de Vittorio, de 14 anos, abre o coração ao falar do quanto é difícil ser mãe de adolescente

Adriane Galisteu (51) é mãe de Vittorio (14) – fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iodice (53), com quem é casada desde 2010. Em entrevista à TV CARAS, a apresentadora do reality show A Fazenda, da Record, confessa que está enfrentando atualmente um verdadeiro desafio na maternidade: a adolescência do herdeiro. Ela conta que o filho é muito doce, mas já apresenta características típicas desta fase da vida.

“Você sabe que eu sou agarrada nele, né? Filho único; sou muito agarrada. A gente é muito agarrado, e o Vittorio é um menino doce. A maior prova da passagem do tempo da nossa vida é ver o seu filho crescer. Quem não tem filho, perde um pouco a noção do tempo. Se não fosse o Vittorio crescendo na minha frente, eu não ia me perceber envelhecendo. Então, você vê o seu filho crescendo, passando você de altura, e nascendo um bigodinho, derrubando as coisas porque ele está maior do que estava acostumado (...) Ele ainda está saindo de uma fase deliciosa, ingênua, que é a da infância, e se deparando com uma muito diferente”, diz a loira.

Galisteu abre o coração e confessa: “Não estou acostumada com o Vittorio mais calado, monossilábico, sempre com muito frio. Que coisa louca dos adolescentes! Sempre de moletom, jogando videogame de capuz. Falo: que isso, está tudo bem, você está bem? Porque não está esse frio para você estar de capuz, jogando videogame no quarto. É uma fase que tem um lado lindo – porque a gente sabe, pois já fomos adolescentes – o da descoberta, de 'eu estou crescendo, vou viver novas experiências, eu posso tudo'”.

E continua: “Mas para quem é pai e mãe? E do jeito que sou – que é diferente do pai e da mãe que tive, porque vim de uma geração que os pais não conversavam muito com os filhos, a gente tinha um distanciamento. Então, faço tudo pelo Vittorio, o meu marido faz para ele, a gente gosta de fazer as coisas juntos. E de repente, você vê teu filho já ficando um pouco diferente, vai dando uma angústia, vou te falar”.

Segundo a apresentadora, é uma prova de fogo ser uma mãe de adolescente legal. “Não quero ser a mãe chata, não quero ficar cobrando, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou educar? Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, no Halloween, o Vittorio falou para mim: ‘Vou com um amigo e duas amigas num determinado lugar, e você não vai lá’. Falei: Eu vou. Aí, ele disse: ‘Se você for, vou sair de lá’. Meti uma máscara com mais dois amigos, me fantasiai inteira e fui. Só que eu não tirei a máscara, mas pintei lá. Ele me viu. Fiz três minutos de aparição e fui embora”, relembra.

Mais tarde, já em casa, Galisteu disse que teve uma conversa com Vittorio. “Falei: Você não pode ficar com essa vergonha, para com essa conversa. Porque eu estou ficando apavorada, estou perdendo a mão. Como é que eu vou lidar com isso, imagina? Como ele vai falar para mim você não vai? É claro que vou! (...) E foto, gente? Para eu tirar uma foto dele agora está uma luta. Então, é uma prova de fogo ser mãe de um adolescente. E eu vou passar por mais essa etapa da vida dele, do lado dele. Quer ele queira, quer não”, finaliza.

