Especialista avalia febre do protetor labial e dá dicas de rotina: 'Indispensáveis'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf fala como transformar a rotina de cuidados com a pele mais acessível e sem luxos

Cada vez mais o mundo da beleza tem se popularizado e a prática da skincare se tornado algo comum entre os lares brasileiros. O protetor labial, por exemplo, virou uma verdadeira tendência no mercado de cuidados pessoais, tornando-se um item essencial na rotina de muitas pessoas. Em entrevista à CARAS Brasil, a dermatologista Luciana Maluf, a pele dos lábios é muito mais fina e, por conta disso, precisa de cuidados especiais.

"Que há necessidade de usar protetor labial é sem dúvidas; principalmente, na exposição solar. Agora, em se falando de sabor, isso é uma parte mais voltada à beleza, porque o que vai importar mesmo é a proteção da pele labial – bem fina por sinal -, e da hidratação local".

Além da proteção solar, os protetores labiais também oferecem hidratação, umidade e, em alguns casos, propriedades antioxidantes. Apesar do sucesso da indústria, existem formas mais simples de proteger os lábios através de produtos com ingredientes hidratantes como manteiga de karité e óleo de coco.

A especialista segue falando sobre a acessibilidade dos cuidados com a pele e garante que não é preciso gastar caro para conseguir um ótimo resultado, como muitos acabam imaginando. "Se eu tivesse que optar por três produtos indispensáveis, que seria o mínimo básico, escolheria um sabonete para limpar a pele, um antioxidante que ajuda no rejuvenescimento e um protetor solar por conta do sol muito predominante aqui no Brasil", avisa.

"Hoje no mercado temos vários produtos com várias precificação e marcas muito boas e acessíveis a todos. Também temos que lembrar que podemos formular produtos em farmácias de manipulação, onde podemos adequar a quantidade desejada do produto para ser acessível ao paciente de forma regular", diz.

A médica avalia que mesmo diante de uma indústria que investe em estudo especializado para todos os tipos de pele, a prática da skincare também é para todos os bolsos e, inclusive, pode ser desenvolvida através de ingredientes naturais e sustentáveis, feitos em casa mesmo. "Não podemos esquecer que temos a opção dos produtos caseiros, onde muitos deles levam frutas, mel, sementes e óleos; e que podem ser feitos em casa com um custo bem mais em conta. Então, não há por que não realizar o skincare", afirma.