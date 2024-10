Especialista analisa Anne Hathaway e revela o que pode estar por trás do rejuvenescimento da atriz

Em entrevista à TV CARAS, Marina Rafaella detalha procedimentos modernos usando a atriz norte-america Anne Hathaway, que parou no tempo, como exemplo

A atriz norte-americana Anne Hathaway (41) parece que parou no tempo. Quando se trata de famosos que parecem ter tomado banho na fórmula da juventude, ela está no topo da lista. A questão é: o que a artista pode ter feito para manter a pele tão jovem? Para falar sobre gerenciamento de envelhecimento, a TV CARAS conversou com Marina Rafaella. A especialista em face detalha procedimentos modernos, usando a famosa como exemplo. Confira!

Imagens atuais de Anne Hathaway com aparência de vinte e poucos anos viralizaram na internet, e Marina comenta: “Confesso que é um tema que muitas pessoas chegam no consultório e a gente usa o fato do gerenciamento do envelhecimento. Ela não conta os segredos, os procedimentos que fez. Acho que o sucesso do tratamento está exatamente em nós, profissionais, que trabalhamos com isso. Temos a dificuldade também de dizer exatamente o que foi feito nela, de tão bem feito”.

“Para mim, o sucesso do tratamento é quando ele remete à naturalidade, que é exatamente o que todo mundo procura. Não quero me transformar em outra pessoa, quero manter o meu rosto sempre jovem, mesmo no processo de envelhecimento. Porque realmente existe (...) O que a gente faz muito no consultório é manter as características individuais de cada paciente sem pesar a mão, sem colocar muito volume. Pode ver que a face da Anne é uma face extremamente natural”, continua.

Ao analisar o rosto da atriz, Marina conta o que pode estar por trás do rejuvenescimento de Anne. “São suposições, mas acredito que ela faça o bioestimulador de colágeno; porque se a gente for observar, ela não tem uma pele caída, flácida. Aquele peso de face, a gente não consegue observar no rosto da Enne. E uma cena que, inclusive viralizou, ela chorando em um filme há muitos anos e atualmente (...) Então, sem dúvidas, ela faz a toxina botulínica, porque ela é uma pessoa que mantém as expressões”, ressalta.

"Ela não está com aquele aspecto congelado, mas que realmente não é o suficiente para aquelas rugas e aquelas linhas de expressão ficarem marcadas. Então, o profissional que a atende fez o link com que ela trabalha e a gente não quer que fique com aquele aspecto congelado. E ela faz isso muito bem, porque ela mantém as expressões, mas sem marcar as linhas e as profundidades, que geralmente costumam aparecer na pele”, emenda.

Além do bioestimulador de colágeno, a especialista destaca outros procedimentos que a famosa também pode ser adepta. “Bioestimulador, toxina botulínica (...) Possivelmente, ela faz preenchimento em áreas estratégicas. Quando bem elaborado, quando bem planejado, a gente consegue manter as características do paciente sem pesar. A gente só faz para a estruturação. E aí, com certeza, ela resiste muito bem, porque parece que o anos não passaram pra ela”, comenta.

De acordo com a especialista, nunca está associado a um fator. “É um conjunto de fatores que fazem a Anne ser dessa maneira. Sem dúvida ela mantém bons hábitos alimentares, tem o fator de radiação solar. Então, protetor solar. Viralizou também, de uma entrevista que ela deu, o skincare. Ela falou: ‘O meu skincare é tão bem feito que eu geralmente não uso maquiagem para sair na rua”, fala.

ASSISTA ABAIXO A ENTREVISTA COMPLETA: